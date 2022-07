“Soy mejor cocinero que crítico”: López Gavito

La música y la cocina son dos elementos que han estado presentes durante toda la vida de Arturo López Gavito; ambos empezaron a surgir desde la infancia, por lo que le traen buenos recuerdos.

“El gusto por la cocina nace en mi casa, recuerdo siempre la música y la comida unidas, a mi padre cantándole a mi mamá, mientras mi mamá nos ofrecía también los platos más deliciosos”.

López Gavito desistió de ser un cantante, quiso destacar como crítico, productor musical, mercadólogo y mánager.

“No tengo un lugar en el medio del espectáculo como un artista consolidado. Mi carrera por elección es ser un crítico musical y en eso me voy a quedar toda mi vida”, dice.

Después de tantos años de carrera en la música, finalmente mostrará a la gente esta otra faceta en la cocina como parte del reality MasterChef celebrity 2022.

“Creo que les va a gustar todavía más que la faceta del crítico. Mi mamá me enseñó a cocinar, mis hermanas, y a partir de ahí no he parado, lo hago tres o cuatro veces a la semana”, cuenta.

Para este programa de cocina, que se estrenará el próximo 21 de agosto por Azteca Uno, dice que se prepara en todo momento, porque es un concurso que admira y que ve como una reto de vida.

“Soy mejor cocinero que crítico, creo que la gente se va a sorprender muchísimo de la dualidad que puede haber entre lo que hacemos en La academia’ y lo que veremos en MasterChef. Estaré más vulnerable, más abierto”.

El juez asegura tener buen sazón, pero sobre todo tener actitud; piensa que tanto en la música como en la cocina se tiene que dar lo máximo y está convencido de que los televidentes estarán con él.

Tanta es su seguridad que cree que tiene grandes posibilidades de ganar, por ello, actuará en consecuencia.

Desmiente pugna con Ana Bárbara

López Gavito continuará dando sus críticas en La academia, en donde se ha dicho que tiene diferencias con la cantante Ana Bárbara.

Resalta la complicidad que tiene con Lolita Cortés con quien tiene muchos años de trabajar y dice que respeta a Ana Bárbara , aunque tenga puntos de vista diferente.

“Siempre hemos sido defensores de la música mexicana porque éste es un proyecto de jóvenes, que ahora que tenemos de otros países, vienen a enriquecer”.

El crítico dice que para él lo más importante es enriquecer el trabajo de los futuros cantantes sin lucimientos personales: “La gente incluso se relaciona, por que es justo lo que piensa en casa”, añade.