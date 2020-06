Soy más que una mujer trans: Zión

Zión Moreno tiene voz amable y mirada noble. Pareciera que es de espíritu tímido, pero cuando entra a escena se transforma en sus personajes, y el más reciente es el de Isabela de la Fuente en la serie Control Z, de Netflix, la chica más popular del Colegio Nacional a la que le cambia la vida cuando un hacker divulga que es una persona trans.

En la vida real, Zión es mexicoestadunidense. Su mamá es de Chihuahua y su papá de Monterrey, pero ella nació en Texas, así que toda su infancia la pasó hablando español en casa e inglés en la calle. De pequeña, cuando veía producciones mexicanas con su mamá, siempre le decía que de grande quería actuar en historias como esas, pero también veía que, como persona trans, no se sentía identificada.

“Cuando yo estaba chica no me veía representada en televisión, así que es un gran honor para mí esta serie, ojalá que una niña chiquita se sienta identificada conmigo”, confesó la actriz.

Cuando sus mánagers en Estados Unidos le platicaron del personaje para esta serie de Netflix, ella se interesó mucho, ya que había tenido varias ofertas de personajes trans que rechazó por la manera de estar representados, pero Isabela tenía elementos diferentes en los que podía marcar la diferencia.

“Hay estereotipos en personajes trans que siempre son prostitutas, que tienen vidas muy difíciles o son drogadictas, esa es una realidad para mucha gente y tenemos que respetarla, pero esa no es la realidad para todas las personas trans. Por eso me encantó Isabela, aunque creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Me encantaría ver voces de personajes trans que ni siquiera toquen el tema de que son trans, personas que tienen vidas complejas como el personaje de Jules en Euphoria”.

También dudó un poco porque sabía que su propia historia se haría más pública, pero también entendió que valía la pena hacerlo, aunque no siempre quiere dar vida a personajes trans.

“Yo no quiero ser encasillada y por eso me costó tomar este papel, porque dije: ‘ok, todo el mundo me va a conocer así y en vez de decirme actriz me van a decir actriz trans o en lugar de decirme mujer me van a decir mujer trans, y yo soy actriz más que nada, ser trans es una parte minúscula de mi identidad y lo menos interesante de mí, lo estoy usando para que un día me reconozcan como una actriz, una escritora, una persona interesante”.

Zión también es parte del elenco de la nueva versión de Gossip girl, aplazado por la pandemia hasta el próximo año.

Mientras, continúa desarrollando sus otras pasiones, como escribir. Zión es fanática de la poesía y dice, uno de sus deseos es poder escribir su propia serie y actuar en ella.

MJ Rodríguez, de la serie Pose; Jamie Clayton de Sense8; Elliot Fletcher, actor trans que forma parte del documental Disclosure, son algunos actores que están cambiando la industria desde adentro, con pasos firmes en favor del trabajo en una sociedad más libre.

Hoy, la joven actriz de 25 años dice que aún sueña con hacer más personajes en productos mexicanos, pero con una condición:

“Tomaría proyectos si no hablan de historias trans”.

Maca Carriedo celebra la fiesta de una lucha

La conductora y comediante Maca Carriedo es una de las invitadas a la XLII Marcha del orgullo LGBTTTI, que este año se realizará de manera digital por Youtube con artistas como Thalía, Jesse & Joy, OV7, Cristian Chávez entre otros.

“Creo que estamos siendo testigos de cosas que se están haciendo por primera vez en la historia y que la marcha no pare en estas circunstancias me conmueve mucho, porque yo sé que es una fiesta, pero puede ser una fiesta hoy debido a la labor que han hecho muchos antes”, señaló.

Maca será una de las participantes en la recta final de la manifestación que también incluye a personalidades como Playa Limbo, Andy Zuno y Daniel la Spalla y que por el coronavirus ha recurrido a esta modalidad para este sábado a las 12:00 horas por el canal de YouTube Marcha LGBTI CDMX.

La conductora aplaudió que gracias a la lucha, hoy puede hablarse más abiertamente de las preferencias.

“Antes las personas no tenían libertad y tenían que vivir con vergüenza, me gusta mucho que esto no se detenga”.