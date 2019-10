Sólo hay amistad entre Raúl Araiza y yo: Yanet García

No hay otra cosa que no sea una amistad y relación de respeto entre Yanet García y Raúl Araiza.

Esto lo explicó la llamada chica del clima luego de que en días pasados se especulara que ella era el motivo de la separación entre el Negro y su esposa, Fernanda Rodríguez, tras 24 años de matrimonio.

"Yo creo que algo que es muy importante es que no creamos todo lo que vemos en redes sociales, porque hay mucha información que es falsa definitivamente. Yo admiro y soy muy amiga del negrito, lo quiero, es mi compañero de trabajo, pero también de su exesposa y ahora con Fer me llevo increíble", dijo la conductora.

"Vincularon (la separación) porque efectivamente hemos trabajado juntos en El Tenorio, en eventos, pero nunca ha habido una fotografía o viéndonos salir de alguna parte, haciendo algo indecente, jamás", sentenció.

Yanet compartió que actualmente está feliz y enamorada de su novio, con quien vive una bonita relación y pidió que se corroborara la información de redes sociales, pues el fin de semana circuló una foto suya en bikini que supuestamente había publicado con el texto "Todos somos Culiacán".

"Lo que pasa es que la cuenta no es la mía. Se hizo una revolución y yo decía 'de qué me hablan'. Esa foto yo la he subido en mi Instagram pero no con ese mensaje, era fake", aseguró.

Celebra tradiciones. La chica del clima sorprenderá a sus fans convertida en catrina como parte del libro de fotografías de Jonathan Klip "Entre catrinas" que con un tiraje de 3 mil ejemplares donará el 100% recaudado a la fundación Make a wish.

"Lo más bonito de esto es que vamos a poder ayudar a muchas personas; eso, el saber que ayudas, es una de las mejores satisfacciones que el ser humano puede sentir", comentó en la presentación del libro.

"Es muy bonito el ser parte de mi cultura, de mis tradiciones", finalizó.