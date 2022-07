Sofía Vergara, la actriz que se benefició del estereotipo latino

Sofía Vergara es la colombiana que más lejos ha llegado en el mundo de la actuación. La actriz que hoy está cumpliendo 50 años fue descubierta por un cazatalentos en una playa de su natal Barranquilla, cuando tenía 17 años.

“No había hecho nada. Iba a una escuela católica y tenía miedo porque sabía que a las monjas no les iba a gustar que estuviera en traje de baño en la playa”, contó Vergara a ABC News en el año 2015.

El primer comercial en el que trabajó fue un anuncio de Pepsi, después se convirtió en la modelo local de la compañía de refrescos, por lo que comenzó a ser incluida en otros promocionales, hasta que finalmente se hizo presentadora de dos programas de la cadena de televisión estadounidense Univisión, dirigidos al público hispano, pero fue su conducción en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, en 1995, lo que la puso en el ojo público mundial.

LUIS MIGUEL LA PONE EN EL REFLECTOR

Tras la presentación de “El Sol” como es conocido en el famoso festival de Chile, él y Sofía fueron captados por varios paparazzi a bordo de un yate, por lo que comenzaron a surgir los rumores sobre una relación amorosa. Aunque ninguno de los dos habló al respecto, hoy se sabe que, si bien, tuvieron un fugaz romance, no fueron pareja.

Ese mismo año firmó un contrato de exclusividad con la cadena de TV estadounidense y se mudó a Miami para conducir el programa “Fuera de serie” y otros más, sin embargo, no recibió muchas ofertas de trabajo de otras compañías porque no encajaba del todo en el estereotipo de una mujer latina.

“Iba a audiciones y ellos no sabían dónde ponerme porque era voluptuosa y tenía el acento, pero tenía el pelo rubio. Era ignorancia: pensaban que cada persona latina se parecía a Salma Hayek. En el momento en que me teñí el pelo de oscuro, fue: “Oh, ella es una chica latina caliente”, contó a la revista “Self” en 2010.

Hoy, después de que pocos confiaban en su talento para la actuación, ha sido nombrada una de las actrices mejor pagadas del mundo, con 43 millones de dólares por encima de Angelina Jolie (35 millones) y Gal Gadot (31 millones), según la revista “Forbes” de octubre de 2020.

La asesora de imagen Jatziri Torres analizó en entrevista para EL UNIVERSAL la estrategia de Vergara en cuestión de imagen para consolidar su carrera.

“Cuando construyes una imagen pública debes encontrar las características que distingan al personaje en cuestión y que encajen con el público al que se dirige. Sofía Vergara supo aprovechar el estereotipo de latina y ha sido ese estereotipo lo que la ha mantenido en la cima de la fama”, señala Torres.

Tras participar en proyectos importantes como “Big Trouble”, de Disney y protagonizar “Un amante para tres” en 2003, su fama mundial la adquirió cuando consiguió el papel de Gloria en la serie de televisión “Modern family”, donde la intención era que fuera ella misma: una mujer colombiana casada con un estadounidense que enaltece sus raíces con su propia esencia.

“Su marcado acento la llevó a ser una de las mujeres colombianas más reconocidas y deseadas del mundo, se ganó el amor del público, pese a las críticas que llegó a recibir por caer en un estereotipo”, afirma la asesora de imagen. “Se trató de un personaje que retrata tanto el estereotipo como las aspiraciones de muchos latinos en Estados Unidos. Sofía va más allá de la pantalla, pues es un gran referente e inspiración latino, debido a que se convirtió en una mujer capaz de vivir ‘el sueño americano’”.

Durante años, Vergara fue criticada por el público que la acusaba de exagerar su acento para maximizar el personaje de Gloria, incluso la presentadora de TV Ellen DeGeneres fue señalada por hacer bullying a la conductora respecto a su forma de hablar.

“Has estado en este programa durante 10 años y tu acento ha empeorado, ¿cómo es posible?”, preguntó DeGeneres a la actriz en una de sus últimas visitas.

La consultora de imagen y creadora de contenido destaca este aspecto como un distintivo del que Sofía se ha beneficiado.

“Al exagerar su acento, además de ser distinguida por su audiencia, da la percepción de que se muestra orgullosa de sus raíces y eso le agrada a muchos de sus seguidores”, señaló Jatziri Torres.

en el programa de entrevistas de Harry Connick Jr. que gastó “mucho dinero” en clases de discurso cuando se unió por primera vez a la industria cinematográfica.

Ella dijo: “Gasté mucho dinero cuando decidí que iba a actuar. Me pregunto: “Me voy a mudar a Los Ángeles, voy a contratar al mejor entrenador de habla. No entiendo por qué Salma Hayek y Penélope Cruz no pueden aprender a hablar perfectamente. ¡Lo voy a hacer!”

Sexualización, un aspecto que tampoco se fue

Pese a la evolución personal y profesional que la también empresaria ha tenido no sólo en el mundo de la actuación, sino también con sus marcas de maquillaje, perfumería y ropa, con las cuales muchas veces apoya a mujeres en situaciones vulnerables, Sofía ha tenido que mantener, dentro de las características estereotípicas de latina, un aspecto físico que destaca por sus curvas y belleza física en el rostro y el cuerpo.

En muchas ocasiones ha hablado sobre la presión que siente por mantener cierto aspecto.

“Odio hacer ejercicio. ¡Me pongo de mal humor cuando tengo que hacerlo! No soy atlético, pero tengo una responsabilidad con el espectáculo. ¡Nadie quiere ver a Gloria con el trasero plano!”, dijo a “Self” en 2010.

Aunque por una parte está dentro de la lista de 50 mujeres más poderosas de Forbes, también encabeza la lista de Mujeres más deseadas del mundo, según el portal AskMen.

La sexualización detrás de su imagen es algo de lo que Vergara no podrá deshacerse, según la experta, debido a que cuando comenzó su carrera gran parte de su éxito se debió a su imagen de símbolo sexual, tal como sucede con la mayoría de las mujeres latinas de la industria, que son reconocidas y catalogadas por su aspecto físico y sensual.

“Pese a que la evolución de su personaje en ‘Modern family’ puede ser un gran referente capaz de influir en las masas, me parece que el programa trataba de ser un reflejo de la sociedad. En 10 años Sofía no sólo adaptó su personaje, sino que también maduró, evolucionó y logró empoderarse para salir del cajón y mostrarse como una mujer empresaria, inteligente, referente y capaz. No obstante y pese a sus logros y acciones feministas no considero que el público haya dejado de sexualizarla, ni tampoco me parece que sea considerada un referente de feminismo”.

En algunas ocasiones la modelo ha sido criticada a través de redes sociales por el aspecto de su rostro “ya abusó del botox”, “se ve gorda” y “tiene mucho busto” son algunos de los comentarios que recibe.

Asimismo en un programa llamado “The tonight show with Jay Leno”, emitido por la señal NBC, en 2010, donde fue invitada tras su primera nominación a los EMMY por el personaje de Gloria, fue víctima del acoso y la intimidación del presentador y sobre todo de un invitado, el chef escocés Gordon Ramsay.

Sofia Vergara didn’t deserve to be treated like this. This is very very uncomfortable. pic.twitter.com/5xgxLLFZ8R — jason bolaños (@JBinAV) January 6, 2019

Hoy, a sus 50 años es una de las actrices mejor conservadas de la industria y admirada por muchos por su belleza y naturalidad.

“Seguramente cuenta con un equipo de coaches, maquillistas y estilistas que le ayudan a mantenerse radiante y a elegir las prendas que más le favorecen, el look acorde al contexto y los colores que mejor le van con el fin de que luzca siempre perfecta”, señala la experta.

“Si comparamos las imágenes del inicio de su carrera con las actuales, podemos observar a una mujer mucho más elegante, sofisticada, atractiva, con un tono de cabello y un maquillaje mucho más favorecedor y acorde a su estación de color”.