Soda Stereo: 27 años de vivir el "Sueño Stereo"

Este 2022 se conmemoran 25 años de que Soda Stereo dejó los escenarios y se desintegró, dejando un vacío en la música rock en Latinoamérica, y este miércoles se cumplen 27 años de que la banda argentina lanzó su último disco, “Sueño Stereo”, mismo que logró el cuarto puesto dentro de los 10 mejores álbumes del rock en español, según la revista Rolling Stone.



Aun con el paso del tiempo, especialistas y críticos concuerdan en que este álbum de la banda liderada por el fallecido Gustavo Cerati sigue siendo un referente para la música creada en Latinoamérica para las nuevas generaciones.

“Guarda muchas historias, sin duda una de las más importantes tiene que ver con la grabación, ya que sus integrantes recordarían años después vivir un momento de frustración debido a los diversos problemas técnicos que tuvieron al hacerlo. Además, la banda tuvo una etapa de conflictos relacionados con derechos de autor, que consolidaron a Gustavo Cerati como el acreditado principal en la mayoría de los temas”, destaca el especialista en música, Rubén Ortega.





Ortega recordó que la apuesta para este álbum era ambiciosa de parte de Cerati y compañía, ya que el grupo quería publicar un álbum doble en el que el primero ofreciera a los oyentes su receta tradicional de rock melódico y otro donde las texturas ambientales absorbieran al oyente con sofisticación.



Sin embargo, la casa discográfica echó por tierra esos planes y la banda tuvo que fundir ese concepto en poco menos de una hora. Así, las grabaciones tomaron lugar en los Estudios Supersónico en Buenos Aires, Argentina y en Matrix Studios, en Londres, Inglaterra.

El periodista argentino Willy Millan señaló que pese la gran popularidad de Soda Stereo en los 90, los músicos no la estaban pasando bien. Había transcurrido tiempo en que no se veían las caras, precisamente desde el tour de su álbum anterior, "Dynamo" (1992) el cual, sin ser un fracaso comercial, no había estado a la altura de las expectativas generadas luego del demoledor "Canción animal" (1990). Cerati incluso ya había iniciado una excursión en solitario con el álbum "Amor amarillo" (1993) y vivía con su mujer en Chile.



“Pese a todo, los ensayos encendieron nuevamente la chispa creativa, al punto de plantearse grabar su álbum más extenso. Con la intención anulada de editar dos discos, Soda fue vertiendo sus influencias y moldeando poco a poco canciones que le permitieran sorprender a sus seguidores sin desprenderse de su victoriosa impronta. La producción estuvo a cargo de Cerati y (Zeta) Bosio, con el siempre pertinente punch de su baterista, Charly Alberti”, señala Willy del álbum que incluye temas como “Ella usó mi cabeza como un revólver”.



Aunque en 2007, 10 años después de su separación, el grupo anunció su regreso con la gira Me verás volver, de la cual se desprendió un disco, lo cierto es que “Sueño Stereo”, marcaría el final de su carrera discográfica, aunque algunos especialistas intuyen que la banda ni siquiera pensaba que ese sería su último material.



“Siempre existirá la duda de si el grupo pensaba en el retiro con este material. Hay una continuidad con esas atmósferas electrónicas muy patentes en la aventura solista de Cerati. Se inclinó por el del britpop, resultando más directo, y adornado varios temas con cuerdas de chelos y violines”, comenta el periodista Federico Milutinovic.



En México, el último concierto de Soda Stereo fue con la gira de El último concierto, el 30 de agosto de 1997 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

rad