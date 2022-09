“Smile” la nueva película de terror de Paramount está cada vez más próxima a estrenarse y aunque meses atrás el anuncio del lanzamiento pasó un tanto desapercibido, el estudio se puso manos a la obra y encontró una forma peculiar de atraer la atención del público, pues colocó como espectadores a algunos actores en juegos de béisbol, en vivo, para sonreír de forma espeluznante a la cámara.

Ayer viernes 23 de septiembre se transmitieron una serie de partidos de la liga estadounidense, entre ellos el de Dodgers vs. Cardinals, Mets vs. A's y Yankees vs. Sox, lo curioso fue que en todos los eventos y atrás de los jugadores había una persona con una camiseta de color vibrante con el gesto tétrico.

En redes sociales comenzaron a compartirse los videos. En el partido más notable fue en el de los Mets, donde una mujer ,que estaba parada, mostró su escalofriante sonrisa, además que en su playera estaba escrita la palabra “smile”. La posición fue la misma hasta que un guardia de seguridad se acercó para pedirle que se sentara.

The absolute balls on this security guard to confront a literal demon pic.twitter.com/39o7is11PU — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 24, 2022

En otro de los materiales se ve a un hombre viendo fijamente la cámara entre el público y destacaba por su camiseta amarillo fosforescente entre los seguidores de los Dodgers.



blue shirt hasnt moved for 40 mins pic.twitter.com/Rh4Kcz5gtx — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 24, 2022

Aunque la posición de los actores siempre fue hermética había algunos que se paraban y sentaban al ritmo de los espectadores.

El truco del estudio parece que funcionó, pues precisamente los videos se volvieron virales y ahora se está hablando sobre el tema en los medios estadounidenses.La producción saldrá a la luz el próximo 29 de septiembre.

They are at the dodgers game too lol pic.twitter.com/VDUulR01e5 — ari (@arinatan2) September 24, 2022

¿De qué trata “Smile”?

La película estadounidese, es dirigida por Parker Finn, un director debutante que también ha trabajado como guionista.

La historia de thriller psicológico, sigue a una terapeuta llamada Rose Cotter, intepretada por Sosie Bacon, quien tras presenciar un encuentro extraño con una paciente comienza a experimentar sucesos inexplicables. Sin soltar el lado sangriento de las películas de éste género, la protagonista, se cruza con una serie de asesinatos que están relacionados. El miedo, que inunda a la terapeuta, logra afectar diversos aspectos de su vida por lo que tendrá que enfrentar su oscura realidad.

'Smile', es protagonizada por Jessie T. Usher, Kyle Gallner y Robin Welgert.

¿Estas listo para sonreír?

