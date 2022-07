“Skywatchers” van a la caza de ovnis en México

Desde que el cineasta Efrén Gutiérrez vio objetos voladores no identificados en Ciudad Juárez cuando tenía 11 años, el tema de los avistamientos se volvió una obsesión para él.

Esa obsesión ahora lo está llevando al cine con su ópera prima Los skywatchers, pues se dio cuenta de que el tema era más común en el mundo de lo que parecía a simple vista.

El mes pasado, se reportaron avistamientos de ovnis en Tijuana, San Diego y Mérida.

Apenas en el reciente fin de semana, Texas fue el epicentro de una oleada de esos objetos y el gobierno estadounidense admitió que hay objetos aéreos que no puede definir.

“El mensaje es claro, si ves algo tienes que informarlo”, dijo Scott Bray, subdirector de inteligencia de la Armada de EU. “Los avistamientos han sido frecuentes y continuos”, agregó.

El año pasado, las autoridades del país vecino admitieron que no podían explicar más de 140 avistamientos entre 2004 y 2020; en promedio, poco menos de uno mensualmente.

El cineasta recuerda que una noche, cuando regresaba a casa de sus padres, de pronto vio a unos metros de altura un objeto circular detenido, muy iluminado, que le provocó miedo y corrió agitado.

Cuando le dijo a su padre qué pasaba, este salió rápido, pero ya no había nada. Fue la primera vez que Efrén escuchó la palabra ovni y ahí empezó todo.

“Ahora todas las semanas están saliendo noticias de eso, está habiendo algo que quién sabe qué sea”, señala.

La novedad es que se encuentra en la edición de Los skywatchers, largometraje en el que aborda el tema de los objetos voladores no identificados, avistamientos cercanos y hasta contactos extraterrestres.

Armando Hernández (El César) interpreta a un piloto cuyos padres desaparecieron en un vuelo comercial; Marius Biegai (Los Héroes del Norte) da vida a un hombre que un día aparece desnudo en la calle y nada recuerda; María Aura, es una investigadora del equipo del ufólogo Jaime Maussan, y Humberto Tejeda, actor local de Ciudad Juárez, aparece como un escritor que está buscando terminar un libro alusivo.

“¿Qué pasaría si todos andan esperando que los ovnis aparezcan en lugares como Estados Unidos, pero que sea México el sitio principal?”, cuestiona.

“Toda la gente, cuando les hablaba del proyecto, me decía que no se podría hacer porque se necesitarían unos 40 millones de pesos, pero es que claro, no podemos competir con lo que ha hecho Steven Spielberg (Encuentros cercanos del tercer tipo), así que aquí lo nuestro se trata de tres personas que van en busca de ellos, que la gente tira de a locas, pero que van descubriendo cosas a cada paso.

“Nuestros ovnis son puntos, lucecitas de algo que parece una piedra, algo que se asoma entre nubes; los encuentros, los contactos, son sutiles, pero hay”, comenta Gutiérrez.

Retoma hechos reales

Filmada en las dunas del desierto juarense, se echó mano de elementos reales para darle credibilidad a la historia:

El vuelo en que iban los padres de uno de los personajes es el 370 de Malaysia Airlines, el cual desapareció en 2014 con más de 200 pasajeros y tripulantes; el sitio de rodaje es cercano a donde se encuentra enterrado el Cobalto-60, que en los años 80 contaminó hogares mexicanos, y la tecnología usada por los personajes está basada en lahecha por el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Avanzado del IPN.

“Por el Cobalto podemos jugar con que quizá por eso hay avistamientos, por la radiación y eso los atrae; son recursos que se usan mucho en películas de EU, aquí hacemos algo así”, indica Gutiérrez.

Descarta la creación de elementos como agencias de investigación, pues es algo que el público mexicano no cree.

“En EU sí porque tienen la CIA, el FBI, aquí hay un diálogo cuando llega el ejército a acordonar el área y un personaje le dice al militar que si no pueden acabar con el narco, cómo le van a hacer con los extraterrestres”.

Efrén Gutiérrez

Director

“Nuestros ovnis son puntos, lucecitas de algo que parece una piedra, algo que se asoma entre nubes; los encuentros son sutiles, pero hay”

3.5 MILLONES DE PESOS costó producir la película, actualmente en edición.

A LA BÚSQUEDA



Marius Biegais es un hombre cuya memoria fue borrada, antes de aparecer desnudo en la calle.



Armando Hernández interpreta a un piloto, cuyos padres desaparecieron en un vuelo comercial.

INSPIRACIÓN

Vuelo 370 de Malaysia Airlines. Del avión desaparecido en 2014 surge la historia de uno de los personajes.

Cobalto-60. El rodaje se situó cerca del sitio del accidente por contaminación a hogares en Ciudad Juárez en los 80.

La tecnología usada por los personajes se basa en la del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Avanzado del IPN.