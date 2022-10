Siguen las acusaciones contra Verónica Castro, esta vez habría intervenido el móvil de la conductora Ana María Alvarado

Verónica Castro sigue en el ojo de la tormenta luego de que se conociera que habría sostenido conversaciones inapropiadas con jóvenes menores de edad. La actriz está “on fire” con el tema y se defiende como puede de las acusaciones vertidas hacia su persona. Incluso ha llegado a tocar límite al intervenir el móvil de la conductora Ana María Alvarado.

La comunicadora hizo la denuncia en su programa y señaló que Verónica Castro también la amenazó por lo que ella dijo al aire. Sin embargo, Alvarado intentó explicar que solo se trató de un malentendido de sus palabras y que no le gusta para nada la represalia que ha tomado en su contra la actriz de “La casa de las flores”. Fue ello que se animó a denunciar la situación.

Qué dijo Ana María Alvarado sobre la intervención de su móvil

Ana María Alvarado recordó que todo comenzó cuando informó que Castro “había ayudado a varias personas a subsanar algunos gastos escolares, y demás, porque esa información la investigué, no crean que uno se despierta en la mañana con ganas de inventar algo, entonces ella me habló muy molesta y enojada, a decir que ella no le ha dado ningún dinero nunca a nadie”.

Asimismo, apuntó que Verónica Castro le dijo “que no mantiene a nadie, que, porque eso se puede malinterpretar, que les daba dinero a las chavas estas que la están involucrando en estos chats y en estos zooms, y que entonces podría parecer que ella les daba dinero para obtener algo cambio”. Incluso detalló que le dijo que ella no ha hecho más que defenderla.

Además, Ana María Alvarado sostuvo que Castro la tuvo al teléfono durante al menos una hora con “reclamos” y que la llegó a acusar con Maxine. “Y ya me mandó a decir que sus abogados, y que tienen intervenido mi teléfono, lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién sostengo conversaciones y quién me dio esa información”, agregó.

“Nada más le quiero decir a Vero que eso es un delito, intervenir un teléfono, pero aclaro lo que ella quiere que se sepa, escrito por ella, no ayudó a nadie, no le dio dinero a nadie, y dice que hace más de un año no sostiene conversaciones con estas chicas en los chats”, concluyó Alvarado sobre la situación que vivió con Verónica Castro.