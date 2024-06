La actriz Rossana Nájera toma con humor el tema de la maternidad, compartiendo, entre risas, que “el tren ya se me fue hace mucho”.

La veracruzana confiesa que el mayor sueño de su juventud era ser mamá, pero nunca logró serlo.

“La verdad es que sí lo intenté, me costó trabajo entender que no iba a ser mamá, pero acabas abrazando la no maternidad, es cuestión de buscar ahí en el fondo de tu corazón y tiene que haber cosas buenas, no todo tiene que ser malo no ser mamá”, dice a EL UNIVERSAL.

“Y yo siempre he creído que el amor que tengo, porque siempre soñé con ser madre, lo voy a ir repartiendo ahí, ya sea en un refugio de perros o con niños que necesitan amor y no tienen nadie”, añade.

A sus 44 años Nájera ha pasado página pero señala que es un tema que le gustaría compartir con su público, pues se lo guardó durante mucho tiempo y espera que su experiencia le ayude a mujeres que estén pasando por el mismo proceso.

Es por ello que reflexiona al respecto ahora que se encuentra en la promoción de la telenovela Cautiva por amor, que acaba de comenzar grabaciones y se estrenará próximamente por TV Azteca.

“Siempre creí que iba a ser mamá, nunca nunca pensé ni siquiera la posibilidad de que tal vez no pudiera. Hubo muchísimo dolor y negación cuando supe que ya no sería. Terminé entendiendo que ‘por algo tocó’ y hoy en día me siento feliz”, asegura Nájera.

En Cautiva por amor la actriz será Mariángeles, quien es la ama de llaves de la hacienda en donde se desarrolla esta historia protagonizada por Litzy y Osvaldo de León.

La historia, que significa el regreso de las telenovelas a la televisora, toca el tema de una red de tráfico de personas, violencia y venganza, con Daniela Castro y Plutarco Haza en el reparto.

“Yo soy una actriz que quiero hacer series, cine, teatro, todo, pero yo no quiero dejar de hacer novelas, es algo que me llena, que me encanta, es con lo que crecí, lo que conozco perfectamente. Me dan la oportunidad de jugar con esto: una mujer que tuvo que callar un amor y de sentir cosas que uno va perdiendo porque vas creciendo y ya tienes una pareja estable”.