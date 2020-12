Sí se puede conservar la belleza en el encierro: Felicia Mercado

Felicia Mercado tenía 16 años cuando se convirtió en Miss México y aunque reconoce que tuvo que enfrentarse a una madurez muy acelerada, también agradece que fuera su belleza la que la acercara al sueño de entrar al medio artístico.

“Me abrió muchas puertas, luego luego decían ‘ay no, no, pásala”. Siento que en ese momento la Señorita México tenía más importancia, era un empuje muy padre, cosa que ya no es lo mismo, ya no hay ese glamour y esa importancia que había antes para las misses”, asegura Mercado.

La presentadora que ha participado en 75 proyectos en pantalla no se siente cómoda con las nuevas modalidades en las producciones, que involucran a las redes sociales y los castings sin distinción. El año pasado participó en la serie “Sin miedo a la verdad”, pero antes de eso llevaba seis años alejada del medio.

“Me ha sido un poco incómodo porque a todos los que llevamos muchos años con una trayectoria tan larga nos dicen ‘vete a un casting`y piensas: ‘¿cómo?, googleame para que veas todo lo que he hecho”, considera.

Durante su carrera ha dado vida a grandes villanas de la televisión, como fue Leonela Villarreal en la telenovela “Rosa salvaje”, de 1987, donde le hizo la vida imposible a la protagonista, interpretada por Veronica Castro.

“Decía el señor Valentín Pimstein (Productor) que por mi look yo tenía que ser la mala. Al principio se me puso en ese lugar, pero de verdad le fui agrrando cariño, prefiero ser la mala y no la que llora todo el tiempo, dominando el sarcasmo y creo que lo aprendí bien yo creo que porque en la realidad soy todo lo contrario”, cuenta.

La también presentadora tiene más de 34 mil seguidores en Instagram y asegura que como mamá de una joven de 21 años procura ser muy responsable con sus cuentas digitales.

“Nunca fui de usar mi vida privada para hacer promocion y publicidad, para nosotros, los que tenemos más tiempo en esto, es difícil estar compartiendo qué comes, si te casas, si te divorcias”, considera.

“Yo a mí hija, mi todo no quiero que la ataquen y sé que la gente quiere saber que eres normal, sólo que a mí no se me da mucho” agrega.

El 17 de diciembre cumplió 61 años y se siente orgullosa de que no dejan de pedirle consejos de belleza. Lo que recomienda es buscar cuidar la salud y el amor propio.

“Cuidarte, hacer tu ejercicio, tratar de comer bien, cuidarnos de los excesos sobre todo ahora, yo con el encierro he tenido más tiempo de hacerlo. Tanto me preguntan que ya estoy considerando hacer un libro o un blog”, afirma.

Felicia Mercado

Añora la época en que los concursos de belleza daban prestigio y respeto a sus participantes.

Nacimiento. 17 de diciembre de 1959.

Inicio. Participa en el certamen de belleza Señorita México en 1977. Gana y representando a México en Miss Universo 1977.

Debut. Actúa en la telenovela El hogar que yo robé .

Villana. En 1987 sustituye a Edith González en la telenovela Rosa salvaje, como Leonela Villarreal.

Carrera. Hasta 2009 hace melodramas de Televisa. En 2011 se muda a Telemundo.

Tres secretos

1.- Hacer ejercicio con bastante frecuencia.

2.- Comer bien y cuidar los excesos.

3.- Amor propio