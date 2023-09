Si eres fan de This is Us, Disney + tiene esta serie que te dejará pensando sobre las relaciones familiares

Los suscriptores a Disney + tienen muchas alternativas para disfrutar en la comodidad de su hogar. Películas, series, especiales y documentales forman parte del extenso catálogo con el que la plataforma de streaming garantiza el entretenimiento de miles y miles de hogares a lo largo y ancho del mundo.

This is Us. Fuente: ABC

Ahora, la plataforma trae una propuesta ideal para los fanáticos de la serie “This Is Us” que tuvo su lanzamiento en 2016 y es considerada una de las más exitosas en el género de drama. La serie es protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan y Ron Cephas Jones, y cuenta con seis temporadas.

Una serie para los fans de This is Us

Disney + tiene en su catálogo una serie especial para los seguidores de “This is Us”. Se trata de “Brothers and Sisters”, una producción que pertenece a la cadena ABC y que fue estrenada en 2006 con mucho éxito. Su trama, al igual que con “This is Us”, te dejará pensando sobre las relaciones familiares.

Brothers and Sisters. Fuente: Amazon Prime

La serie trata sobre la muerte de William Walker que desencadenará una serie de eventos perjudiciales para la dinámica familiar. El líder de la casa no solo se apropiaba indebidamente de fondos de la empresa de la familia, sino que también mantenía en secreto la existencia de un hijo desconocido y otras relaciones sentimentales. Con la partida de William, todos estos secretos salen a la luz, dejando a la familia Walker en una situación extremadamente difícil.

“Brothers and Sisters” está protagonizada por Sally Field, Rachel Griffiths, Calista Flockhart, Balthazar Getty, Matthew Rhys, Dave Annable, Ron Rifkin, Patricia Wettig, Emily VanCamp, Luke MacFarlane y Rob Lowe, entre otros. Se trata de una serie que merece ser vista aunque sea una vez y que Disney + pone a tu disposición.