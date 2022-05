Sharif, espera que la humanidad busque ser mejor tras la pandemia

El cantante español Sharif comenta que, la pandemia ha sido lo más loco que le ha tocado vivir y que le marcó la vida y ahora con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo único que espera y desea es que el ser humano tenga la capacidad de ser mejor.

“La pandemia ha sido una de las cosas más locas que me ha tocado vivir, noto que es una de las grandes crisis de nuestra generación, aquí en España hubo una guerra civil no hace muchos años y eso marcó a nuestros padres y abuelos y creo que de alguna manera la pandemia fue mucho más leve, porque, aunque fue algo crítico y mundial, no fue una guerra…”, comenta el cantante a EL UNIVERSAL.

El también poeta y escritor lamenta que el poder será el causante de las guerras y que sucedan tragedias como la invasión de Ucrania.

“El poder, uno nunca quiere renunciar al poder y el poderoso nunca quiere dejar de serlo, vivimos ante una injusticia permanente y sólo espero que el ser humano y la sociedad evolucioné y mejore para intentar cambiar cosas que parecen enfermedades crónicas…” dice.

Pero tiene fe en las personas y celebra las pequeñas victorias de cosas que hacen que haya cambios buenos y espera que sigan, para que la humanidad sea mejor.

“Por lo menos una de las cosas buenas es que la sociedad va conquistando, escalando cimas, como el que ahora las nuevas generaciones ya van a comprenden la identidad sexual de una manera más permisiva, aceptándose, no sufriendo por ello y sobre todo no juzgando al prójimo y dentro lo malo de la pandemia, de la ‘puta’ guerra, del ‘puto’ ser humano que a veces somos escoria, creo que también a veces vamos conquistando pequeñas victorias que nos hacen mejores a todos (sic)”, expresa.

Dentro de lo positivo indica que durante la cuarentena tuvo mucho tiempo para seguir escribiendo nuevas canciones y hasta para ir preparando un nuevo libro.

“Ese encierro obligado no le vino mal a mi escritura, a mi creación, porque está siempre requiere horas de dedicación. Siempre estoy escribiendo, ahora estoy muy centrado en la música, así que todo lo que estoy escribiendo lo trato de convertir en canción, pero por ahí también tengo el boceto de un nuevo libro de poemas, como no tengo prisa no me impongo una fecha en específico, pero la verdad es que, si ahí lo estoy trabajando”, informa.

Por el momento se encuentra promocionando su presentación en la Ciudad de México este 21 de mayo en la Carpa Velódromo, que forma parte de su tour llamado “De inmensidades”.

“Ya eran cuatro años desde la última vez que venimos y ahora venimos en un estado perfecto para el día de la velada”, apunta.