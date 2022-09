Shakira y Piqué pasaron por un momento incómodo al toparse en un evento deportivo

Tras el anuncio de su separación, Shakira y Piqué fueron captados en un evento deportivo en el que coincidieron para apoyar a su hijo de nueve años, Milán, quien jugó un partido de beisbol el pasado fin de semana, sin embargo, la expareja demostró pasar por un incómodo momento al volver a verse.

Recordemos que el futbolista se encuentra viviendo una nueva etapa romántica con la joven Clara Chía, además que han sido captados besándose y yendo juntos de vacaciones.

En medio de la polémica, los paparazis lograron detectar la tensa relación de las celebridades ya que, de acuerdo con algunas versiones, ni siquiera cruzaron mirada cuando llegaron al campo y tampoco se saludaron.

En las imágenes, que se compartieron a través de redes sociales, se ve a Shakira sentada en una banca de concreto con unos lentes negros viendo hacia el campo, asimismo en otra de las instantáneas se observa a Piqué detrás de un alambrado en la misma posición.

Las cámaras también habrían fotografiado el rostro de incomodidad de los padres de Milán y el disgusto no quedaría en un simple gesto: también se ubicaron a una distancia considerable.

Se dio a conocer que la expareja no acudió sola: cada uno llegó con su madre, es decir así como los padres, también coincidieron las abuelas del niño.

La actitud hermética de ambos se mantuvo durante todo el juego pues al finalizar la participación del Milán cada uno se acercó a él, por separado, para felicitarlo por su desempeño.

| New photos of @shakira supporting Milan during a baseball game. pic.twitter.com/sDdvRn4H7s

— Shakira News (@NewsForShakira) September 26, 2022