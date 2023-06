¿Shakira y Lewis Hamilton ya no se ocultan? Protagonizarían escena de besos y caricias en público

La famosa frase "Hasta la vida me mejoró", de la exitosa canción "TQG", parece ser una realidad para Shakira. Desde su separación de Gerard Piqué y su traslado a Miami, la cantante ha sido objeto de interés por parte de varios pretendientes. En las últimas semanas, se ha especulado sobre un posible romance entre ella y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton , y ahora se reportó que fueron vistos a los besos.

Si bien la revista "People" confirmó la relación amorosa entre los famosos, a través de fuentes cercanas, tanto Shakira como Lewis no han hecho declaraciones públicas al respecto. No obstante, parece que ya no están tratando de ocultar sus sentimientos.

De acuerdo con “Vanitatis”, algunos testigos los vieron en un circuito de carreras en Barcelona protagonizando un cariñoso momento.

“En el paddock de Montmeló hubo arrumacos y se dieron hasta besos”, dijo una de las fuentes.

Los testigos también informaron que la pareja "está muy feliz" con en el inicio de su idilio y por ello no tienen tapujos de mostrarlo en público. Además, la “nueva etapa” de la famosa habría provocado que dejara atrás lo vivido con Piqué, actual novio de Clara Chía.

Cabe destacar que este supuesto encuentro tuvo lugar el pasado 4 de junio durante la asistencia de Shakira al Gran Premio de España de la Fórmula 1, en el que Lewis compitió.

Shakira y Lewis Hamilton juntos - Foto: Twitter

¿Desde cuándo se conocen Shakira y Lewis?

El mismo portal refiere que las estrellas se conocen desde tiempo atrás: "Eran conocidos, algo amigos, nos comunican, pero en ningún momento pensó que de esa amistad pudiera surgir una relación más íntima", escribió la periodista Silvia Taulés .

Sin embargo, el flechazo llegaría en Miami cuando la intérprete de “Ojos así” fue captada en el Gran Prix.

La indirecta de Lewis que disparó las sospechas

En una actividad previa al Gran Premio de España, donde Hamilton tuvo una charla frente a sus fans, lanzó este comentario que hizo enloquecer a los presentes: “Necesito encontrar una latina para mí”. Claro está de inmediato el nombre de Shakira salió a relucir entre los presentes y el piloto sólo sonrió ante la reacción.

Lewis Hamilton y Shakira. Fotos: Instagram @lewishamilton y @shakira

Con información de Sughey Baños.





