El primer cumpleñaos que Shakira pasó separada de Piqué estuvo lleno de sorpresas para la cantante, pues desde las primeras horas del día empezaron a llegar regalos de sus fans, cuando apenas iba a dejar a sus hijos a la escuela, la prensa la llenó de felicitaciones, las cuales respondió con una sonrisa.

Después, varios pasteles llegaron a la puerta de su casa, uno de ellos llamó la atención porque tenía ilustraciones de su más reciente video con Bizarrap, incluída la cara de Piqué, pero cuando la cantante compartió la foto en sus redes, la cara de Gerard ya no estaba, se había retirado del pastel.

Además de las muchas felicitacioes que le dedicaron en redes, un mariachi y varios fans se congregaron a las afuera de su vivienda, provocando que la colombiana saliera a agradecer a sus seguidores, quienes le entonaron "Las mañanitas"; Shakira ofreció una fiesta con amigos y familiares en su hogar, así que mientras la festejaban adentro de su casa, afuera también lo hicieron.

Shakira cumplió 46 años, y su expareja y padre de sus hijos también cumplió ayer años, 36; él celebró con su novia Clara Chía, la joven de 23 años con la que vive hace meses.



Shakira, agradecida con sus fans. Eurpa Press.

Carlos Vives hace llorar a Shakira

Una de las felicitaciones que no podían faltar, es la de su amigo Carlos Vives, quien le hizo un especial regalo que conmovió a la cantante hasta las lágrimas, ya que se trató de un video con imágenes de su vida, con el tema "Currambera" de fondo, dicha canción se la compuso especialmente a ella en 2022.

Pero la imagen que más conmovió a Shakira, fue la de su padre William Mebarak, cuando apareció, Shakira no pudo contener la lágrimas de emoción, así se observa en el video que el colombiano compartió en sus redes.

El papá de la cantante estuvo delicado de salud hace poco, cuando sufrió una fuerte caída en su casa y tuvo que ser hospitalizado algunos días; se espera que se recupere por completo para que pueda viajar con su hija y sus nietos a Miami, donde ahora vivirán.

"Feliz cumpleaños, Currambera. Te queremos. ¡Que la vida traiga felicidad para ti y para los tuyos!", fue el mensaje con el que Carlos Vives acompañó el emotivo video pensado especialmente para su amiga.



La canción que Carlos Vives le escribió a Shakira

Recuerdo la mañana que te vi pasar

Por la calle del Prado pa'l colegio

Cantando en el nirvana de tu soledad

Me parecía llamar tu pelo al viento

Currambera (que luces tu pollera)

Cumbiambera (que mueves tus caderas)

Volaste muy alto

Las olas del mar te esperan

Con tus pies descalzo'

Niñita de la pollera

Volaste muy alto

Tu barco ya izó sus velas

Son tus sueño' blanco'

Muchacha barranquillera

Qué bien que bailan, qué bien que bailan

Qué bien que bailan las barranquilleras

Qué bien que bailan, qué bien que bailan

Con la cintura, mueven la' pollera'

Qué bien que bailan, qué bien que bailan

Que de repente se prendió la fiesta

Qué bien que bailan, qué bien que bailan

Qué bien que bailan por la Vía 40

Currambera (que luces tu pollera)

Cumbiambera (que mueves tus caderas)

Volaste muy alto

Las olas del mar te esperan

Con tus pies descalzo'

Niñita de la pollera

Volaste muy alto

Tu barco ya izó sus velas

Son tus sueño' blanco'

Muchacha barranquillera

Te encuentras un cuaderno y una rosa de cristal

Al señor que tiene las gafas oscuras

Y te vuelves al espejo para volver a empezar

Tu sonrisa se confunde con la luna

Volaste muy alto

Las olas del mar te esperan

Con tus pies descalzo'

Niñita de la pollera

Volaste muy alto

Tu barco ya izó sus velas

Son tus sueño' blanco'

Muchacha barranquillera

Eh, oh, eh, oh

Eh, oh, eh, oh

Diosa del Oriente, del sol y la arena

Llévame a tu bosque donde se olvidan las penas

Dicen que lo han visto buscando zahenas

Tu barco fenicio que navega al Magdalena

Es para ti, Shaki



