Shakira dedica conmovedoras palabras a su padre William, por su cumpleaños: "Héroe de mi vida"

La cantante Shakira no ha dejado de demostrar en redes sociales que para ella una de las personas más importantes en su vida es su padre, William Mebarak, quien ha atravesado situaciones de salud complicadas desde meses atrás, sin embargo, esto no ha frenado la felicidad de ambos, pues se encuentran de festejo por el cumpleaños 91 de éste, por lo que la intérprete de “Chantaje” no ha dudado en compartir emotivo video con sus seguidores.

En medio de la ruptura con el futbolista Gerard Piqué y las primicias de su exrelación, la artista subió a su perfil de Instagram un material en el que se le ve junto a su papá escuchando y cantando un bolero interpretado por ella misma.

En él, también se alcanza a percibir cómo Shakira observa a su padre con amor, posteriormente le pregunta a Merbarak: "¿Te gusta?", a lo que él contesta que sí.



El video estuvo acompañado de unas palabras donde ella recordó todo lo que ha vivido su progenitor durante éste año.

"¡Feliz cumpleaños al héroe de mi vida! Papito, has pasado Covid-19, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites", se lee.

Shakira saludando a su papá por su cumpleaños 91, mientras canta Hay Amores, la canción que escribió para El Amor en los tiempo del Cólerapic.twitter.com/G1TJ9xIzRK —(@House_Mebarak) September 6, 2022



Recordemos que la salud de William se comenzó a complicar a la par que comenzaron las especulaciones sobre la presunta infidelidad que separó al deportista y a la cantante.

Shakira comunicó, en junio, a través de Twitter que una ambulancia había llegado a su hogar debido a que su padre tuvo una fuerte caída. Esto tras que surgieran versiones de que la "traición" la había mandado a una clínica.

"Ese día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital, donde se encuentra recuperándose favorablemente", expresó en aquel entonces. Afortunadamente Mebarak tuvo una recuperación exitosa.

Como parte del festejo, Shakira también compartió una fotografía donde su padre le está dando un beso en la mejilla, además de otra con su madre Nidia del Carmen .



