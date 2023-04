Shakira alerta a fans con mensaje dedicado a Carlos Vives: "Pensamos que había muerto"

Shakira y Carlos Vives mantienen una estrecha amistad desde hace muchos años, han colaborado juntos en temas como "La bicicleta", y se han apoyado en momentos difíciles, como la reciente separación de la cantante, así que Shaki le dedicó un especial mensaje a Carlos a propósito del homenaje que recibió anoche en los Latin American Music Awards 2023 (Latin AMAs).

La gala se caracterizó por los homenajes que se rindieron a Pepe Aguilar, Carlos Vives, David Bisbal y Prince Royce, quienes tuvieron la oportunidad de cantar sus canciones más icónicas con sus compañeros del gremio.

"Hace 30 años la música me mostró dos caminos, copiar los géneros exitosos del momento o transformar la música de mi tierra y sentirme orgulloso de ser colombiano", dijo Vives al recibir el reconocimiento Leyenda.

Shakira asusta a los fans con mensaje

En una parte de su mensaje, Shakira usa la frase "Vuela alto", lo que hizo pensar a varios fans que Carlos Vives había fallecido.

"Casi me da algo con el 'vuelta alto'". "Estamos tan acostumbrados a esperar que la gente muera para reconocerle sus labores, que todos pensamos que había fallecido". "Yo leyendo los comentarios para saber si murió! Con ese vuela alto casi lo manda al otro lado". "Pensé que se había muerto". "Joda Shakiiii nos asustaste con ese vuelta alto jajajajajajajaja", se lee entre los reproches que le hacen a la colombiana, quien posteó un video de momentos con Vives y el mensaje:

"Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto. Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra. ¡Te quiero amigo, te queremos todos!".