Shakira: 6 looks de la cantante que pasaron a la historia

Shakira acaba de cumplir 46 años y pareciera que los años no pasan para ella, ya que se encuentra radiante. Si bien la intérprete de “Monotonía” siempre ha sido fiel a su estilo descontracturado (a veces con tintes orientales, hippies e incluso rockeros) y con su cabello con cierto volumen, también ha experimentado algunas transformaciones según la moda o tendencias del momento.

Leer más: ¿Shakira y Karol G preparan nueva "tiradera" contra Piqué?: Esto se sabe



El look de 2001 de Shakira. Fuente: Instagram @shakirafansestadosunidos

Uno de los looks de Shakira que quedó en la memoria de todos sus fans, fue el que portó en su presentación en los Latin Grammy de 2000. Allí la expareja de Piqué lució un outfit de color bordó con tintes orientales y con el clásico caderín o pañuelo bordado con monedas.



Shakira con Jimmi Fallon. Fuente: Instagram @shakirafansestadosunidos

Leer más: Raperos defienden a Piqué y se lanzan contra Shakira: "Las mujeres facturan pero tu no D-Clara"

Por otro lado, un look entre rockero y hippie fue el que portó la cantante en 2001, cuando se presentó con una tiara, trenzas, rastas y plumas, en la recepción de los Premios MTV. En un año, su cabello no varió mucho. Pero no fue así en 2008, cuando fue invitada al programa “The Tonight Show” de Jimmy Fallon y brilló con su melena un poco más castaña, con ondas más marcadas en vez de rizos y con un vestido rosa viejo.

Dos años después, el mismo año que comenzó su romance con Gerard Piqué y fue invitada a cantar en el Mundial de Sudáfrica 2010, la compositora lanzó su línea de perfumes y sorprendió con un look de empresaria que aún recuerdan sus fans. Allí se la vio luciendo una blusa con brillos, pantalones “skinny” y botines de taco fino con plataforma. Luego de siete años de aquel momento, la colombiana nacida en Barranquilla promocionaba su álbum “El Dorado” haciendo alusión al color y luciendo como toda una diosa metalizada.

Finalmente, tras todos los años que siguieron y su look de cabello rizado (un poco más apagado que los inicios de su cabellera rubia), Shakira tuvo más apariciones públicas a partir de 2022, cuando las restricciones de la pandemia por Covid-19 ya habían quedado en el pasado. La cantante en la actualidad presume una larga melena lacia castaña y uno de sus looks más icónicos fue el que portó en una entrega de premios en Londres, con una camisa negra con transparencia, una minifalda satinada y botas.



El look rockero con transparencias de Shakira. Fuente: Instagram @shakirafansestadosunidos