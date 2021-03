"Ser sensual no significa dar permiso de tocarme": María León

María León se ha destacado por ser una artista sensual en su forma de actuar, cantar y bailar, incluso ha dejado a sus fans boquiabiertos con los videos que sube a sus redes sociales, pero no siempre ha sido así. Recuerda que en su época universitaria le decían “morro nalgón” y por chistoso que se pueda escuchar, la razón es importante.

“Una vez que iba rumbo a la universidad, a las 6:30 de la mañana, con todo oscuro, un tipo me agarró, me tocó las nalgas, pero me pude escapar de él y se fue corriendo. Llegando a la escuela me sentía horrible, pero lo más triste es que me sentía culpable, me sentía sucia. El resto de mi tiempo en la universidad me fui vestida con unos pants enormes y una sudadera para que no se me viera el cuerpo”, recuerda María, quien explica que de ahí ese apodo que le puso un amigo, porque con esa ropa parecía hombre.

La intérprete de “Perro amor” explicó que tuvo que pasar un tiempo para caer en la cuenta de este error, porque no tenía que sentirse mal de algo que no había provocado y desde entonces decidió romper con estereotipos y dar un mensaje positivo a otras mujeres.

También lee: María León deja sin aliento a sus fans al posar en ropa interior

“Si me visto de una manera, si honro mi cuerpo, eso no le da el permiso a nadie para tocarme, para acercarse a mí, para faltarme al respeto y mucho menos para desacreditar mi inteligencia, mi talento, trayectoria, mis valores o capacidad. Es importante mostrar esta parte sensual, para que las mujeres sepamos que somos todo”.





Las consecuencias de defender esta postura, María León las vivió el pasado 8 de marzo, cuando subió a sus redes algunos mensajes en apoyo al movimiento feminista. Dice que muchos hombres le recriminaron que cantara temas como “Pedir permiso”, algo que ella asegura, no es contradictorio.

“Cuando una mujer decide cantar algo así, es porque también lo puede sentir y cantar; me siento muy responsable como autora, como artista y como mujer, de aprovechar esta plataforma para plasmar este mensaje para otras chicas que no han pasado lo que yo he pasado y que no lo tengan que vivir para sentirse empoderadas”.

Considera que ahora que vuelve este 16 de abril al musical Hoy no me puedo levantar por segunda ocasión (la primera fue en 2014) puede darle a su personaje de María un sentido de empoderamiento acorde con la lucha feminista actual.

También lee: María León revela sus curvas en bikini y disfruta de la mejor compañía

Cronología

Hoy no me puedo levantar cumple 16 años desde su estreno en Madrid.

2005 Se estrena en el Teatro Rialto, de Madrid, Hoy no me puedo levantar, con Nacho Cano como la figura creativa visible.

2006 Llega la versión mexicana en el teatro del Centro Cultural Telmex. Actúan Alan Estrada y Luis Gerardo Méndez.

2014 Se monta una nueva versión del musical en México pero ya sin la participación de Nacho Cano. Alan Estrada sí repite.

Frase

"Es complicado porque hay una condena social del porqué la mujer habla o porqué se tardó tanto en decir algo”. María León. Cantante y Actriz.