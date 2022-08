Sensibilizan al “Cochiloco” en nuevo filme

Joaquín Cosío dice que su próxima película en llegar a salas le ayudará a quitarse los personajes malencarados que ha hecho en cine. ¿Será? En “Lecciones para canallas”, que estrena el mes próximo, interpreta a un estafador interesado en el dinero pero que descubre que tiene una hija. El actor asegura que eso ya le da otro rango a las actuaciones pasadas donde, por su rostro, le dan papeles rudos.

Juanpa Zurita pide un “extra” por su peli

Juanpa Zurita está tan emocionado con su nuevo personaje en la película infantil “El perro Samurái” que no sólo visitó las salas de cine en donde fue presentada por adelantado, sino que también llevó de viaje a una figura del personaje que le regaló una fan. “Deberían pagarme extra por estas promos”, escribió en una story donde promocionaba con un taxista la película animada. “Hank es un perro muy idiota, pero no por eso me castearon”, dijo entre risas el actor cuando presentó el filme junto a Karla Díaz y Faisy en un cine al sur de la Ciudad de México.



Critican a Salvador Zarboni por no apoyar a Ivonne Montero

A los fans de Salvador Zerboni no les gustó que el actor tomara con enojo su derrota frente a Ivonne Montero en la final de “La casa de los famosos 2”. Al recibir la noticia Salvador Zerboni no sólo se alejó de la actriz, sino que también se mostró evidentemente inconforme con la resolución y no ayudó a su compañera cuando ella intentó levantarse del suelo, pues el anuncio le conmovió hasta las lágrimas. “Yo fui team Zerboni y lo apoyé hasta el final, pero la actitud que tuvo al quedar en segundo lugar y no felicitarla y ver su rostro me pareció muy mal hecho”, dijo el usuario de Instagram Salvita Tv, quien incluso dedicó un video al actor.



