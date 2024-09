¿Se puede tener una segunda adolescencia a los 70 años? La directora Mykaela Plotkin está convencida de que sí.

Por ello, en su debut en la ficción pone como personaje principal a una mujer mayor que decide sacar todo lo que tuvo contenido por años obedeciendo las normas establecidas.

Señoritas, una coproducción mexico-brasileña, se exhibirá esta semana en el Festival Biarritz América Latina, certamen donde también será reconocido el realizador Alfonso Cuarón.

La película es protagonizada por la carioca Analu Prestes, quien da vida a una septuagenaria dedicada a cuidar el hogar y a su nieta, pero que ve sacudido su mundo con la llegada de una vieja amiga, a la que no veía desde hacía 30 años.

“La historia nace cuando estaba yo en mi joven adultez y estaba en chinga trabajando un montón, estudiando y no tenía tiempo para nada, pero veía a mis abuelas tranquilas y decía que estaban a todo dar, porque tienen tiempo, dinero y libertad”, narra Mykaela.

“La película es una carta a mi generación y a mí misma, de que se tiene que vivir, que no es algo que debe olvidarse, no atarse y no entrar a lo impuesto por la sociedad”, reflexiona la brasileña radicada en México.

Señoritas se filmó en Arrecife, ciudad brasileña, pero ya era conocido en México luego de que en 2017 ganara el encuentro de Coproducción en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde también triunfó Nudo mixteco, la ópera prima de Ängeles Cruz.

“En Señoritas el personaje retoma el baile, su sexualidad, la gozadera. En los países latinos ponemos a la mamá en un frasco de cristal y nos es difícil ubicar a la señora de la familia teniendo placer, entonces sentía que tanto para Brasil y México era una película que friccionaba esos conceptos. Esta película hizo mudarme por completo acá”.

Luego de Biarritz, la realizadora irá a Iberseries Platino, encuentro productor en Madrid, para mostrar en la sección Mestizo Lab el proyecto Casa de playa, una cinta mexicana que tiene la misma atmósfera de vínculos familiares: ahora se abocará a una mujer que decide lanzarse a la playa con su novio y los dos hijos de éste.