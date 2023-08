Señalan a Alberto Guerra de serle infiel a Zuria Vega con una actriz, y el famoso responde

A pesar de no ser la primera vez que los actores Zuria Vega y Alberto Guerra enfrentan rumores de una posible crisis matrimonial, recientemente han vuelto a ser tema de conversación debido a un video "polémico" que se difundió en las redes sociales. En el material audiovisual, se vio involucrado el actor cubano en una situación con la también actriz Paulina Dávila, quien anteriormente mantuvo una relación con Juan Pablo Medina.

Las "presuntas pruebas" fueron captadas por Sofía Vergara, quien compartió un clip en sus historias de Instagram mostrando su asistencia al concierto de Karol G, en compañía de amigos, incluyendo a los actores mencionados.

Los usuarios notaron una "actitud sospechosa" entre Dávila y Guerra en el video, ya que se les observa caminando abrazados. Sin embargo, cuando se percatan de la cámara, según su versión, el cubano retira su mano de la cintura de Dávila, mientras ella lo sigue tomando del brazo.

Lee también: La exitosa miniserie en Netflix de solo 4 capítulos que te dejará reflexionando

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos internautas expresaron desconocimiento sobre la identidad de Dávila, mientras que otros destacaron la inesperada actitud de ambos. Por otro lado, consideraron que podría ser simplemente una salida entre amigos, restándole importancia a las especulaciones. No obstante, Zuria Vega respondió al video con corazones rojos y un emoticono de fuego, rechazando las críticas hacia su esposo.

Captura.

Vega y Guerra...¿distanciados?

Vale la pena mencionar que tanto Vega como Guerra ya estaban bajo el escrutinio público, puesto que habían dejado de compartir imágenes juntos en redes sociales.

La pareja, que lleva diez años de matrimonio y tiene dos hijos, decidió aclarar su situación sentimental ante los medios en ese momento: "De pronto pueden surgir este tipo de cosas porque, como estamos trabajando mucho fuera del país, de pronto no nos ven en redes juntos, pero no (nos estamos separando)".

Lee también: Luis Miguel desata críticas y una ola de memes tras su segundo concierto en Chile

¿Qué opinó Alberto Guerra sobre las supuestas acusaciones de infidelidad?

Los rumores sobre la aparente traición de Guerra a Zuria trascendieron las redes sociales y llegaron a sus oídos. Nuevamente, frente a los medios de comunicación, el actor cubano comentó: "No me entero (de los rumores), me entero aquí cuando vengo aquí y hablo con ustedes, ahorita me acaban de enseñar una nota dónde ya nos estaban divorciando".

Aseguró que no se sorprende, ya que en el mundo del entretenimiento, es crucial no dudar de su relación, pues solo ellos conocen la realidad de su vida privada. "Nada de lo que salga de algún lado tiene una veracidad porque nadie vive en la casa, a menos que mis hijos comiencen a dar nota", concluyó.

La pareja también ha reiterado su dinámica de ser un buen equipo y respaldarse mutuamente en sus proyectos profesionales.

Que alguien me explique porque #AlbertoGuerra esposo de #ZuriaVega viene agarrándole la cintura a #PaulinaDavila en el concierto de #KarolG… ya salió otro ???? 🙄🙄 pic.twitter.com/7f9oxCcT4c — Liliana ✌🏼 (@Liliana85963283) August 20, 2023

Lee también: Betty la fea: mira la impresionante transformación de Nicolás Mora y Patricia Fernández en 20 años