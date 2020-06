Sebastián Zurita hace de su vida una serie

Sebastián Zurita ha estado en el medio del entretenimiento desde que nació y las anécdotas que ha pasado desde ser hijo de famosos hasta ser un protagonista de telenovelas han hecho que tenga material suficiente para hacer su propia serie.

Así nació Cómo sobrevivir soltero, la serie que Sebastián junto a su hermano Emiliano producen, dirigen y actúan y que fue el último proyecto que tuvo el visto bueno de su madre Christian Bach, quien falleció el 26 de febrero del año pasado en EU.

“Es un proyecto que teníamos en mente desde hace más de dos años y mis padres fueron los primeros que estuvieron ahí, fueron los que más me exhortaron a hacerla, mi papá incluso tiene un cameo en la serie y mi mamá también se reía cuando leyó algunas partes del guion”, comenta Zurita en entrevista con EL UNIVERSAL.

La serie se basa en la propia vida de Sebastián y las cosas que ha vivido en sus años frente a la cámara, aunque dice también tiene parte de ficción, pues aunque en el trailer de la serie se ve que su novia, a quien le pide matrimonio, le es infiel y rechaza su propuesta de matrimonio, Zurita asegura que eso hasta ahora no le ha pasado.

“La serie fue cambiando bastante; cuando la gente vio el avance, me preguntó si me dejaron plantado y yo les digo que no, que hay cosas que tuvimos que aumentar por que es el dramatismo y quieres que la serie fluya, pero eran conversaciones largas con el cuadro de escritores y queríamos rescatar la esencia de por qué este personaje vive lo que vive, un 70% de la serie está basada en mi vida”.

En la serie, que estrena a través de la plataforma Amazon Prime Video este viernes, el personaje de Sebastián (que se llama igual que él), tras ser ridiculizado al mostrar cómo su novia, más famosa que él, le es infiel, queda perdido, sin saber qué quiere de la vida y de su carrera. Se encuentra ante un futuro incierto, con 33 años y decidiendo qué quiere hacer de su carrera, algo que en algún punto, reconoce, sí le ha pasado a él.

“Hay mucho de mi vida, pero sobre todo en una etapa pasada. Una de las cosas que me decían en el cuarto de escritores es que no creían que no pudiera ligar porque ellos me han visto en las revistas del corazón, que si salgo con una persona o con otra, y yo les decía que son procesos, aquí se ve a un Sebastián enamoradísimo, que cree en el amor”.

Productor y director

Además de actuar en la serie, también produce y dirige, estos dos últimos rubros, dice Sebastián, los realizó junto a su hermano Emiliano y fue seguido de cerca por su padre Humberto.

Hacer este proyecto ha representado para Sebastián y Emilio un gran paso como artistas, pues coinciden en que los ha sacado de su zona de confort y les ha permitido demostrar que son más allá de sólo actores de cine o telenovelas.

“Siempre quisimos demostrar que queríamos producir, dirigir y creo que por eso nació este proyecto, porque queríamos probar como directores y productores y eso muchas veces sólo se logra levantando tus propios proyectos. Realmente tuvimos suerte porque este proyecto se levantó más rápido de lo que pensamos, a muchos les toma muchos años y nosotros tuvimos la fortuna de tardar más de dos años, que en realidad es poco”, explica Emiliano.

Entre lo público y loprivado

Para Sebastián, una de las cosas más complicadas de hacer este proyecto fue relatar pasajes de su vida privada sin dejar la puerta tan abierta porque, afirma, siempre ha deseado mantener su intimidad fuera de los reflectores.

“Yo nací en una familia de actores y todo ha sido entre mi vida pública y mi vida privada. Es complejo y aprendes a echarte al hablar de más sobre tu intimidad, pero es difícil que, como actor, si te pasa algo en tu vida sentimental, cuando sales a la calle, no puedes mostrar tu estado de ánimo y te piden una fotos y no puedes decir que no”.

En la serie, añade Sebastián, de paso quedará demostrado la relación de amor/odio que puede tener con los medios de comunicación.

“Con la prensa que hay momentos complicados en nuestras vidas y lo quieres mantener así, es una batalla porque, como actores, soy público con mi vida privada, pero en qué momento doy a conocer un poco más, es difícil y eso es lo que queríamos retratar cómo afrontar el momento público”.