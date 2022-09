Sebastián Rulli reacciona al deseo de su hijo Santi; convertirse en un gamer profesional

Santi, el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galeano, está creciendo y a sus 12 años de edad ya sabe a lo que se quiere dedicar. Se trata de una profesión que nada tiene que ver con la actuación; sin libretos, ni apuntadores ni llamados, pues el joven indicó que cuando sea grande quiere convertirse en un gamer profesional, ¿Qué opinó su padre?

Desde hace un par de meses, Cecilia y Sebastián han comenzado a compartir más instantes que pasan a lado de su hijo Santiago, ahora que es un adolescente, lo que ha sorprendido a las y los seguidores de la expareja, pues en los posts predominan los comentarios en los que se asegura que Santi es la viva imagen de su padre.

Santiago Rulli Galeano nació el 5 de enero de 2010, producto del matrimonio entre Cecilia y Sebastián, que estuvieron juntos durante el 2007 y hasta el 2011. Cuando Santi, como lo llaman su madre y padre, era un niño pequeño, su familia decidió mantenerlo lejos de las cámaras, pero ahora que ha crecido, es el fiel acompañante de Galeano en todos los eventos públicos en los que la conductora se presenta.

Fue precisamente durante un evento al que acudió con su madre, donde Santi habló de su deseo de convertirse en un gamer. Los gamers son aquellas personas que se dedican a jugar videojuegos profesionalmente e, incluso, participan en competencias mundiales, mismas que han comenzado a tomarse en cuenta en los Juegos Olímpicos, como es el caso de los eSports, un torneo internacional.

El deseo de Santi por convertirse en gamer sorprendió, ya que en muchas ocasiones hijas e hijos de otros famosos han optado por seguir el paso de sus progenitores, dedicándose a la actuación, a la música, la producción, la dirección de cine o algún área relacionada con el medio artístico.

Fue así que el actor de origen argentino fue abordado en el aeropuerto, por un medio nacional, para preguntarle acerca de su opinión sobre la expectativa de Santi en su futuro profesional. "Yo ahí sí no entiendo nada, soy anti-jueguitos, no me llevo mucho con eso", confesó.

Y aunque el actor conoce poco del ámbito de los juegos electrónicos, reconoció que le alegra percatarse de que su único hijo tiene convicción e iniciativa: “Me encanta que, por lo menos, tenga iniciativa, seguro de lo que quiere y que le eche ganas", dijo.

Fue así que Sebastián mandó un mensaje muy claro a Santi, al indicar que sin importar a lo que se quiera dedicar, lo haga con ganas.

Además, el actor de la nueva versión de “Los ricos también lloran” reconoció que el paso del tiempo ha hecho que su hijo cambe, proceso que considera que está listo para enfrentar, pues reveló que es Santi quien lo cuida, lo que hace que recuerde a su padre, Óscar Rulli, a quien también se parece físicamente el joven: “Tiene la misma complexión física”.

