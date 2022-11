Sebastián Ligarde, actor de “Quinceañera”, revela si padece cáncer

El actor Sebastián Ligarde, quien interpretó al villano de la telenovela “Quinceañera”, fue diagnosticado con dos tumores en el colon algunos meses atrás, ahora tras la incertidumbre reveló si padece cáncer.

Fue en octubre de este año cuando el artista de 68 años de edad se enteró de su enfermedad.

Ligarde contó a un programa de televisión en aquel entonces, que a través de una colonoscopia se había hecho un chequeo, pese a no tener ningún síntoma: “Cuando salí de ahí, el doctor me dijo: ‘Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello’”, dijo.

El médico logró remover el tumor más pequeño, sin embargo, quedó en espera de saber si se trataban de un tumor benigno o maligno.

“Ahorita tengo entendido que es benigno, pero hay resultados encontrados y ese ha sido el problema de los cuatro meses: en un reporte dice una cosa, en otro dice otra cosa, no concuerdan los reportes”, agregó.

Recientemente el artista explicó al periodista Gustavo Adolfo Infante que se había sometido a una nueva cirugía para que le retiraran el absceso.

"Tuvimos que encontrar un cirujano endoscopista y aparte el gastroenterólogo para que entraran juntos y ya estando ahí determinaran el tipo de procedimiento. Gracias a Dios lo pudieron sacar completito y se mandó a patología", agregó.

Ante el cuestionamiento de si padece cáncer, el actor dio buenas noticias.

"Los resultados fueron positivos en el sentido de que no hay cáncer; es un lipoma, el tumor era un lipoma, era del tamaño de una pelota de golf. Estaba complicando varias cosas. Gracias a Dios salió negativo (a cáncer)”, contó.

Debido al diagnóstico, los médicos le recomendaron hacerse un chequeo hasta dentro de cuatro años, por lo que agradeció las muestras de afecto de sus fanáticos además que reveló, durante cinco meses, oró por su salud.