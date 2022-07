Se viene una lista con mujeres que acusan a “Coco” Levy 

Luego de que la actriz Danna Ponce hiciera la denuncia contra Coco Levy por acoso sexual, otras actrices ha levantado la voz contra el productor, tal es el caso de la joven actriz Maria Bobadilla, quien levanto su denuncia y se publico una foto en el instagram de la joven Danna Ponce, quien por medio de emotivas palabras demostro su apoyo con su colega actriz.

“No estás sola, te apoyo, te admiro y vamos a ganar esta lucha. Gracias por no tener miedo”, publicó Danna.

Nos cuentan que son varias las mujeres que se están organizando para redactar un documento que podría hacerse público en estos días, todas con quejas sobre los comportamientos de Levy, para pasar más a la acción y no quedarse en una queja en redes sociales; en especial para unirse a la iniciativa de Ponce. Jorge “Coco” Levy ha negado las acusaciones, las cuales considera difamatorias.

Rubén Blades aclara diferencias con Hector Lavoe por drogas

En una entrevista con el locutor y productor panameño Rodny Clark, mejor conocido como “El Chombo”, el compositor también panameño Rubén Blades aclaró que nunca tuvo ningún conflicto con la otra leyenda de la salsa, Hector Lavoe.

“Éramos competidores, frente a mí jamás tuvo una mala actitud, la relación con Hector nunca fue demasiado cercana, porque él andaba metido en drogas y yo no”, describió Rubén, y recordó una anécdota que tuvo con el artista puertoriqueño Lavoe.

“Fui un día al Club Corso a oír a Héctor y él me llamó para sentarme a su mesa, nos tomamos un ron con soda mientras conversábamos, y de repente uno de los tipos sacó unas pastillas para dárselas a Héctor, él las tomó y yo le agarré la mano para hacer que las dejara de nuevo en la mesa le dije, ‘no hagas esa vaina’”, detalló Rubén.

Posterior a la situación toda la mesa estaba tensa y fue cuando Héctor le pidió a Rubén irse pronto del lugar pues los tipos que le ofrecieron la droga se habían enojado con él.

“No estaba con Héctor porque no era mi entorno, yo no puedo estar sentado en una mesa con siete tipos más que están en esa vaina, yo les dije, ‘ustedes son amigos de Héctor por qué le dan cosas que no le convienen’”, finalizó.



Ana Layevska no quiere que sus hijos sigan sus pasos en la actuación

Ana Layevska tendrá una participación especial en la nueva telenovela del productor Carlos Moreno, titulada “Mi secreto”, y durante el primer día de grabación expresó a los medios su felicidad de estar de vuelta, aunque no desea que sus hijos sigan su camino en la actuación.

“Si ellos lo quieren está bien, pero yo no lo querría porque sé lo difícil que es mantenerse en activo, lo difícil que es manejar el ego, lo que es manejar la presión, fracasos, éxitos, son muchas cosas y no sé si mis hijos tengan el perfil para eso”, expresó Layevska.

La actríz ha manejado esas complicaciones que implica el mundo de la actuación con mucha preparación.

“He trabajado mucho en mí, esto no es de a gratis, y en estos 24 años de experiencia he tenido de todo: bajones caídas, fracasos, éxitos, estrellato absoluto y estar en la nada, requiere mucha preparación emocional y psicológica y estar en tu centro”, dijo Ana.



