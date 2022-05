"Se les hizo muy poca obra para Silvia Pinal": Productor de Caperucita

Después de que el día de ayer el productor Iván Cochegrus diera a conocer el fin de temporada del musical "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!", éste aclaró las razones para tomar esta decisión, y a sus detractores, su interés porque Silvia Pinal estuviera en este montaje.

“La señora Silvia Pinal es un personaje muy importante y es muy querida en nuestro país, yo lo entiendo, pero hay mucha gente que desde el principio no entendió que esto era por el amor, por el cariño, por darle este gusto de que regresara (a los escenarios) y ella fue la que decidió estar en el teatro infantil, pero se les hizo muy poco una obra así y fue por donde más me pegaron, criticaron la obra sin antes conocerla. Cuando ella presentó problemas de salud claro que no la presenté, porque ante todo está primero mi amistad”, dijo Iván Cochegrus a EL UNIVERSAL.

El productor aseguró que hizo una obra bien planeada y montada para su amiga, así que se siente satisfecho de haber hecho lo que pudo y sin deberle a nadie, porque aseguró hasta el momento ha pagado todo,comenzando por la nómina, pero decidió parar para aclarar malos entendidos, por unos audios que se filtraron donde se le escucha hablar de estos actores y de la familia de Silvia Pinal; y además reestructurar la obra.

Lee también: Se filtran imágenes de Nodal bebiendo alcohol directamente de sus premios Grammys

“La realidad es que estoy en una demanda penal por el motivo de extorsión, porque se filtran, venden o dan, no puedo asegurarlo, a una revista de publicación nacional y a un programa de televisión unos audios, con base en eso hacen diferentes conversaciones”.

El productor explicó que una persona muy cercana a él y a la producción de la obra de teatro realizó estas grabaciones e intentó extorsionarlo, un delito en el que no quiso caer y por eso esta gente filtró este material a los medios de comunicación.



Foto: Vía Facebook

“Quisieron pegarle al objetivo más grande dentro de la compañía. Pasan dos conversaciones donde hablan de Marypaz y Carlos Ignacio, con Norma Lazareno no tengo ningún problema, entonces mis abogados me dijeron que todo esto se tiene que aclarar jurídicamente, desde el motivo del delito, que es la extorsión, porque tú tienes una conversación privada o una discusión en la compañía de teatro y, bueno, soy el productor y lo que no me parecía lo externaba, pero lo que no quiero más son los dimes y diretes”.

Iván Cochegrus se dijo muy agradecido con Carlos Ignacio por el trabajo que realizó en la puesta en escena, no sólo como actor, también como adaptador del libreto, pero en cuanto éste le externó su deseo de dejar la obra, él considero que no era ético sustituirlo con otro actor y simplemente continuar con su versión y pagarle los derechos de autor cada fin de semana, así que decidió retomar el libreto original.

“Hago un respiro, le llevo la nueva propuesta a la señora Pinal y continúo yo este proyecto; porque también fue cuestionable el libreto en muchas cosas, Carlos lo defendió y yo lo defendí porque llegaron a decir que la señora tomaba, entre otras cosas, entonces dije: mejor corto de raíz, yo soy un productor de teatro infantil, hago las cosas bien, que al público le guste, se lo presento a la señora (Silvia Pinal) y a ver qué le parece, sus temas ya están grabados y con eso no hay problema porque la música es de nosotros, incluso puedo hacer modificaciones más bonitas en torno a lo que el público quiere ver y cómo quieren ver a la señora Pinal”.

Foto: Vía Instagaram

Sobre el hecho de que Mary Paz Banquells y Carlos Ignacio hayan dejado la obra, Cochegrus dijo que la causa fueron los audios que se filtraron.

“Sólo me queda agradecerles, hay ciclos que hay que cerrar y lamentablemente en el caso de Mary Paz ponen (el audio) y lo editan, pero de eso se tienen que encargar las autoridades y los abogados, porque por eso yo tengo una denuncia penal por daños, perjuicios y tengo una demanda civil, lamento mucho que ella esté pasando por esto”.

En torno a las críticas que se vertieron sobre él por el supuesto poco cuidado que tenían con Silvia Pinal, su medicación y no haberle creado las condiciones necesarias para que la actriz permanezca con buena salud, el productor comentó:

“Yo le puse un médico, que es el doctor Eduardo Haro, la señora y sus hijos lo saben, está tan bien de salud gracias a él, yo lo que hacía era nada más recordarles a los enfermeros que si ya le pusieron su parche, ya se tomó su medicina, cómo estuvo porque algunos medicamentos le estaban causando problemas, esas conversaciones que sacaron era realmente por preocupación de que la señora se tomara bien sus medicinas. Sus hijos, Efi (su asistente) y yo, teníamos mucho cuidado de hablar con sus enfermeras, para que ella estuviera cien por ciento estable, pero esto fue a raíz del intento de robo de los enfermeros y quisieron decir en la revista otra situación, pero es cada vez más notorio que la señora Pinal está más sana”.

El productor señaló que, si en una semana no regresa al Teatro Silvia Pinal con Caperucita, el musical, donde participará el mismo elenco del anterior musical, comenzando por Norma Lazareno, Aída Pierce, María Rebeca Alonso, Sergio Zaldívar, Yolanda Biviano, Rebeca Algarín, Christian Salazar y Josué Gandarillas, saldrá primero de gira y al regresar se reunirá con la matriarca del clan Pinal para mostrarle este nuevo libreto y saber si volverá a trabajar con él.

“Porque entre nosotros y sus hijos hay una amistad de muchos años que no se va a deshacer por un delincuente. Quiero extender mis disculpas por estos audios mal manejados con Luis Enrique, con su esposa Mayela, con Sylvia Pasquel, que lo único que buscaban es es precisamente una enemistad con ellos, pero eso yo lo voy a aclarar con tiempo al tiempo”, finalizó Cochegrus.

Lee también: Amigo de Johnny Deepp testifica sobre los celos y abuso de sustancias del actor

mld