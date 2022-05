Satriani es, más que un rockstar, un apasionado

Uno de los guitarristas vivos más importantes de la época actual es, sin duda, Joe Satriani y, aunque muchos lo consideran el Jimi Hendrix de este tiempo, él asegura que sólo es un simple apasionado del rock y la música.

“Jamás podría compararme con el maestro Hendrix, para todos ha sido una escuela. Todos, de niños y grandes, quisiéramos ser como él, pero sólo hay uno y ya no está. Nosotros sólo tratamos de seguir un legado en el rock y en la música”, comentó Satriani a EL UNIVERSAL.

Desde que Satriani lanzó Shapeshifting, en abril de 2020, tuvieron que pasar dos años antes de que pudiera tocar este álbum en vivo, ya que la gira que tenía por Reino Unido paró, gira que por fin pudo retomar este abril.

“Sé que a todos nos tomó por sorpresa la pandemia pero la vida del músico es muy así, retrasos, cancelaciones, aplazamientos, incertidumbre. Es algo lamentable pero nunca tenemos nada seguro”, señaló.

Este tiempo de aislamiento Joe lo ocupó para trabajar en su álbum The elephants of Mars. Ahora, sus seguidores podrán verlo tocar en vivo no sólo un disco, sino dos.

“Fue un tiempo para tomarme las cosas con calma, pero dado que todavía soy un artista en vivo, me gusta estar arriba de un escenario, hacer ruido y que la gente disfrute de lo que hago. Así que esa también es mi maldición”, comentó.

Este 2022 el músico cumple 44 años de carrera artística. Al hacer un balance de los ires y venires de un rockstar, dijo que hoy entiende que el éxito, la fama y el reconocimiento no son algo importante, como tampoco lo es competir con nadie más.

“La actitud del tipo, ‘soy genial porque soy dueño de lo que hago y la gente lo ama’ no tiene nada que ver con si a alguien le gusta o no tu música. Estoy tratando de crear música, una melodía, un sonido, un ritmo que realmente toque a la gente. Entonces, ¿a quién le importa cómo lo haces?”, añadió Satriani.

El considerado maestro de otros virtuosos como Tom Morello, Alex Skolnick, Larry LaLonde y Andy Timmons, aseguró que los únicos excesos que tiene son por componer nueva música y ser un workaholic.

“Me considero extremadamente afortunado de que el alcohol o las drogas nunca me hayan sentado bien. La gente se ha reído de mí por ser tan heterosexual, pero desde el principio, el estilo de vida del rock ‘n’ roll me pareció un camino hacia una tumba prematura”, comentó Joe.

En este tenor, el músico lamentó que los excesos se hayan llevado a varios talentos.

“He estado rodeado de tantas personas que pensaban que emborracharse era lo mejor del mundo y ahora la mayoría ya no están con nosotros”.