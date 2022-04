Sasha: Luis de Llano miente al involucrar a mis padres; “nos vemos en tribunales”, dice

A casi un mes de su primer comunicado sobre Luis de Llano y la posterior respuesta del productor, la cantante Sasha Sokol afirma que "Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente”.

En un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, Sasha revela que su madre contempló demandar penalmente a De Llano, pero los abogados la disuadieron.

"Pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales", advierte a Luis de Llano.

LUIS de YA NO Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

La cantante relata que sus padres se enteraron de la relación dos años después de que comenzara. "Cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?".

Ante la relación de ambos, su madre contempló demandar penalmente a Luis de Llano; sin embargo, Sasha asegura que "los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza", por lo que la cantante cuenta que su madre intentó encarar al productor (de Llano) así que él decidió alejarse de ella.

En el hilo, Sasha revela que "aun en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros a espaldas de mis padres. Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen".

Por otro parte, la cantante dijo que el tener relaciones sexuales con un adulto se le conoce con el término "GROOMING", el cual, explica, “es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él".

Finalmente, la cantante aclara que las declaraciones no las hace "con la intención de lapidar a Luis, "pues él lo lapidan sus actos".

"En mi vida me he conducido con la verdad": De Llano

El pasado 30 de marzo, el productor Luis de Llano comentó que nunca actuó de manera ilícita y niega que haya existivo algún abuso hacia la exTimbiriche.

Fue a través de un comunicado que De Llano Macedo negó las acusaciones que se habían hecho de él en medios de comunicación.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del ocho de marzo de 2022 son meras y falsas especulaciones”, se leía en el mensaje publicado.

