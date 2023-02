Sara Corrales no quiere novios con exparejas tóxicas, ¿indirecta a Gabriel Soto?

Sara Corrales no está interesada en una pareja que le traiga problemas, así fue como lo aseguró, de acuerdo con un periodista mexicano, que tuvo la oportunidad de preguntarle acerca de su situación emocional actual y, aunque la actriz colombiana no dio nombres, se ha sugerido que se refería a Gabriel Soto con quien, en las últimas semanas, había sido relacionada.

Desde que los rumores acerca de que Gabriel Soto e Irina Baeva habían terminado su relación salieron a la luz, son distintas las versiones que han tratado de desentrañar el motivo de su supuesta separación, pues si bien, es poco lo que el actor y la actriz han querido declarar públicamente, de pronto, dejaron de compartir fotos juntos y de hacer apariciones públicas.

En principio, se llegó a decir que Soto se había molestado con la actriz que, meses atrás, tuvo que viajar a Estados Unidos por un proyecto laboral, en el que se le vio conviviendo muy de cerca con Britt George, un actor hollywoodense; otro de los dimes y diretes que ha sonado más fuerte es que, nuevamente, el actor no estaba conforme con el trato que la actriz seguía sosteniendo con su expareja Emmanuel Palomares.

Sin embargo, Soto no quedó ileso de los señalamientos de infidelidad o, por lo menos, que estaba pretendiendo a una compañera de reparto, pues se llegó a decir que desde que iniciaron las grabaciones de “Mi camino es amarte”, el actor y Sara Corrales hicieron muy buena química, situación que era evidente en las publicaciones que, en sus redes, compartían, aunque, todas ellas, relacionadas con las grabaciones de la telenovela.

De hecho, se dijo que, para celebrar el cumpleaños de la actriz colombiana, en diciembre, Gabriel Soto pidió a la producción que les dieran el día libre a él y a Corrales para poder pasar esa fecha juntos, sin embargo, hace unos días, cuando se le preguntó a Nicandro Díaz, productor de la telenovela, si había existido algo entre los actores, destacó que él siempre los vio convivir como amigos.

Por esas fechas, Sara fue cuestionada acerca de qué era lo que la unía al actor y, desde ese momento, fue muy clara, al destacar que, pese a que sentía amor por él, se trata de un amor de compañeros, pues lo respetaba y admiraba, ya que le había demostrado que era un gran compañero y, sobre todo, un gran padre.

“Hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos, muchísimo respeto (…) A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo respeto, lo admiro, lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí”.

Y aunque, en esa ocasión, la actriz negó algún vinculo amoroso con el actor, se expresó muy positivamente de él, situación que parece haber cambiado de un momento a otro, pues durante una emisión de “Sale el sol”, el periodista Álex Kaffie reveló que había entrado en contacto con Corrales, que en la actualidad se encuentra en su natal Colombia, para preguntarle sobre el actor.

Fue así como el periodista leyó el mensaje con que la actriz la respondió, el cual había sido escrito con tajante connotación, con lo que pareciera que la concepción que Sara tenía del actor cambió radicalmente, aunque cabe aclarar que, en ningún momento, el escrito se refiere ningún nombre en específico:

“Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto, fidelidad. No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz. Además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”.

