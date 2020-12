Santa Fe Klan cambia de rumbo para enfocarse en la cumbia

El cantante Santa Fe Klan agradece al rap y al hip hop por abrirle las puertas en la industria musical y ahora quiere cumplir su sueño de tocar el acordeón y hacer bailar con su cumbia a todas las personas, cuando se puedan realizar conciertos nuevamente.

“Creo que para todos los que me conocen saben que el acordeón es algo que me identifica, a mí me gusta tocar el acordeón y yo a la gente en mis shows les quiero dar algo nuevo, el año que entra yo quiero hacer shows cantando en vivo con mi acordeón y hacerlos bailar para que se desestresen cuando estén conmigo y también quiero dejar un mensaje, porque, aunque sea para bailar, todas mis canciones traen un mensaje y una historia atrás”, comenta a EL UNIVERSAL.

Recorrer un camino dentro de la música no ha sido nada fácil para el joven de 21 años, pero comenta que ha tenido la fortuna de que contar con el apoyo de mucha gente, entre ellos sus seguidores, que han hecho que su sueño se haga realidad.

Y aunque empezó en el rap y el hip hop explica que no se quiere encasillar en esos géneros musicales, su intención es hacer lo que le gusta, sin perder la esencia de quien es y de donde vino.

“No ha sido fácil hemos batallado mucho, pero yo le agradezco al rap y al hip hop, porque gracias a ellos ahora estoy aquí y tengo la oportunidad y posibilidad de hacer la música que yo quiero, pero siempre estaré agradecido con el rap, porque me dio entrada en la música, y simplemente yo represento a mi gente, no se me olvida de donde soy, yo soy muy humilde con los fans porque son quienes nos ponen en donde estamos. Yo nunca pensé que pasaría todo esto, yo simplemente hago música y nunca la hice por conveniencia o porque quería conseguir algo, yo nada más lo hice porque me gusta y lo siento. Me gusta escribir desde morrillo y el rap es lo que me ha hecho afortunado de hacer cumbia y entrar a otro mundo”, señala.

Y así como él ha salido adelante, explica que quiere compartir su experiencia y dejar un mensaje de superación a todos sus seguidores, especialmente quisiera hacerles reflexionar que es más importante su vida y la de sus seres queridos, que las cosas materiales.

“Siempre trato de dejarles un mensaje a la gente para ayudarlos, yo cuando me ven a mí en vivo y tengo la oportunidad de ver a los fans, yo estoy ahí con ellos, les cantó para que piensen en los problemas de cada quien y tengo canciones de distintos géneros, pero en todas trato de dejarles un mensaje de la vida y de que hay que disfrutar con lo poco que tengamos y hay que valorar lo que tenemos y cuidar a nuestra gente y nuestros amigos, porque el dinero se acaba y no nos vamos a llevar nada, pero aquí en el mundo lo que importa es tener amistades para que salgan las cosas chidas, así cada quien poniendo su granito”, indica.

Por el momento el compositor se encuentra promocionando su sencillo “Vuelve”, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

