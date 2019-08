Sandra Echeverría reclama a Sansores

Actriz, cantante y ciudadana preocupada, así es Sandra Echeverría; en los últimos días la protagonista de la nueva versión de La usurpadora ha usado sus redes sociales para tratar de contactar a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, con el objetivo de poner solución al cierre del Centro de Educación Pedagógico Infantil CEPI. “Cerraron la escuela y hay muchas familias afectadas por esta situación”, expresó Echeverría en Twitter arrobando a Sansores. “Lo clausuraron y los niños con discapacidades se están quedando sin escuela”.



Diego Verdaguer está preparado para ser abuelo de nuevo

Diego Verdaguer se siente listo para ser abuelo y está muy ilusionado por la boda su hija Ana Victoria, que se celebrará en un mes y para quien es un día muy esperado después de años de noviazgo. “Estoy con la ilusión, por supuesto, es una nueva etapa maravillosa y fundamentalmente espero que sea para Ana Victoria y para Miguel una vida hermosa, eso es lo que uno desea y espera, yo jamás fui celoso de mis hijas, son para mí mujeres maravillosas que van haciendo su vida individualmente, consultan conmigo todo lo que tienen que consultar, me ayudan en todo lo que puedan y tratamos de ser felices”, dice el cantante.



Darío Yazbek no espía conversaciones ajenas

A Darío Yazbek no le gusta hacer de agente secreto, como en la película Playmobil, en la que participa,

pues asegura que no le gusta revisar las conversaciones de otros.

“No, la verdad, no reviso las conversaciones de otros, sólo las mías, las vuelvo a checar, solo las analizo, intento ver distintos caminos y nada más hasta ahí (risas)…

Sí, en las redes he recibido muchas propuestas indecorosas y las recibo bien, me río mucho”, reconoce el actor.