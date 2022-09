Salud de Eugenio Derbez y rostro del hijo de Cecilia Galeano, entre lo más leído de la semana

El 29 de agosto Alessandra Rosaldo a través de un comunicado, dio a conocer que su esposo Eugenio Derbez había sufrido un accidente, por lo cual tenía ya un par de días hospitalizado y a punto de entrar a quirófano para una delicada operación, porque si bien sus lesiones eran delicadas no eran de peligro, además de que la cirugía sería complicada.

Dos días después por el mismo medio informó que todo había salido bien y a Eugenio le esperaba una larga recuperación seguida de rehabilitación. Oficialmente no se ha dicho cómo ocurrió el accidente del actor, pero al parecer se encontraba jugando con su hijo Vadhir con cascos de realidad virtual y se golpeó el hombro con algo, provocándose una fractura.

Esta semana Alessandra estuvo en la Ciudad de México, para presentarse en la Arena Ciudad de México en los 90's Pop Tour, asì que como un detalle para su esposo, hizo videollamada con él en pleno concierto, para que la gente le cantara las tradicionales Mañanitas. Antes de esto la mañana del pasado viernes ella le escribió una felicitación en redes sociales: "Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños “normal”, sí será el cumpleaños en el que esté más apapachado, consentido y rodeado de amor".

De tal palo tal astilla

El lunes pasado la actriz Cecilia Galeano asistió al estreno de la obra "Muzzy Kal", en la cual estuvo muy bien acompañada por su hijo Santiago, quien llamó la atención por el gran parecido que tiene con su padre, el actor Sebastián Rulli.

Durante toda la infancia de su hijo, Cecilia y Sebastián habían cuidado muy bien la privacidad de su hijo, pero en dicho evento la actriz argentina explicó que ha accedido a que su pequeño comience a ser visto, porque cada vez le cuesta más trabajo esconderlo, ya que mide 1.80 metros de altura.

"Mi cachorro ya no es tan baby, pero creo que siempre es bonito traer a los hijos (a los eventos). Me acompaña siempre, pero ahora no lo puedo esconder mucho porque está tan grandote que me lo ven", dijo entre risas al periodista Edén Dorantes.

El adolescente también accedió a hablar para las cámaras y aseguró que uno de sus pasatiempos favoritos es estar con su famosa madre, quien además es su mejor amiga: “Me gusta (acompañar a mi mamá), hacer blogs con mi mamá, cosas así", expresó.

No más niña buena

La semana pasada Danna Paola presentó su nuevo sencillo "XT4S1S", pero durante la reunión con los medios para darlo a conocer, la cantante repartió unas bolsitas con un "contenido dudoso", pero en realidad se trataba de azúcar granulada y dulces, como una manera de estar ad hoc con el concepto del tema, que invita a vivir la fiesta y el ambiente nocturno de la ciudad.

En conferencia de prensa, la cantante de 27 años se dijo feliz y orgullosa por la calidad de música que está haciendo en el presente: "Para mí, la música es una droga y soy adicta a ella", expresó. Danna, que contó con varios colegas como invitados, entre ellos Daniela Rodrice, Juanpa Zurita y su novio, el músico Alex Hoyer.

"Experimento a un nivel sin límites mi sexualidad, la música y dejarme de preocupar con lo que dicen y es mi versión de mi mundo de caramelo de verdad", dijo Danna Paola.

Nuevo noviazgo de Piqué sigue adelante

Desde que se diera a conocer el romance entre futbolista y esta chica de 23 años, varios medios españoles han comenzado a sacar a la luz detalles de esta relación, como que la pareja se conoció cuando ella trabajaba como mesera en un bar, el cual era visitado frecuentemente por Piqué, y que ahora ella está becada por la empresa que tiene el ex de Shakira.

En "Sálvame", un programa de televisión español emitido por Telecinco, la presentadora Laura Lago indicó que Clara y Gerard se habían conocido en "La Traviesa", un bar ubicado en Barcelona, al que el futbolista frecuentaba ir y donde Chía Martí trabajaba como mesera en el 2021: "Fue un flechazo", dijo.

De acuerdo con la conductora española, Piqué se interesó en Clara por su gran carisma; luego de conversar la joven le contó al futbolista que, además de trabajar como mesera, cursaba la carrera de Relaciones Públicas, por lo que presumiblemente Gerard le habría ofrecido una beca para continuar con sus estudios costeada por su empresa, Kosmos Global Holding S.L. De esta manera fue que, además de apoyarla con una beca, Clara comenzó a colaborar con Piqué al integrarse al equipo organizando eventos para la empresa.

El otro programa español "Ya es mediodía" comentó que Clara logró algo que Shakira nunca pudo en una década, llevarse bien con los amigos de Piqué y sus esposas, las cuales la integraron de inmediato al grupo, además la chica ya conoce a los papás del futbolista, quienes la aceptaron desde el primer momento.



Muere el influencer Súper Chinelo

El 1 de septiembre se dio a conocer que el youtuber y tiktoker Súper Chinelo, había sido asesinado en el momento que se disponía a entrar a su casa, la cual se ubica en el Estado de México, en el momento del atentado se encontraba acompañado por su familia.

Los hechos se registraron en la unidad habitacional San Buenaventura en Ixtapaluca, presuntamente dos hombres dispararon contra Ortega cuando se bajaba de un automóvil blanco para abrir la puerta de su hogar, tras esto, los agresores huyeron de la zona. El ataque se registró a las 12:30 horas, resultando gravemente herida la esposa del influencer, quien murió en el lugar, y su hijo de cuatro años resultó ileso.

Rubén Campos era un youtuber y tiktokero de 45 años conocido como Súper Chinelo. Su nombre está relacionado con una danza tradicional del estado de Morelos y que suele ser representado en algunas festividades. Ortega era considerado como un promotor cultural en la región debido a que realizaba transmisiones de las fiestas locales, además de entrevistas y reportajes.

