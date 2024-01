Salma Hayek y Evans entre los peores actores de 2023

En la víspera para conocer a los contendientes al Oscar para lo más destacado del cine, ayer actores como Salma Hayek, Russell Crowe y Chris Evans fueron nominados pero para una premiación que pocos presumirían: la de los Razzie Awards, a lo peor de 2023.

La mexicana tiene dos nominaciones, como Actriz (junto a Ana de Armas, Megan Fox, Jennifer Lopez y Helen Mirren) y Pareja por su trabajo junto a Channing Tatum en Magic Mike: el último baile; mientras que Crowe y Evans competirán junto a Vin Diesel, Jason Statham y Jon Voight, en la categoría de Peor actor.

Este año la película Expend4bles (Los Indestructibles 4), protagonizada por intérpretes del género de acción como Statham y Sylvester Stallone, es la que encabeza la lista de los Golden Raspberry al sumar siete nominaciones que incluyen Película, Director y Guión.

En segundo lugar y como una decepción para los fans del terror está la cinta Exorcist: Believer (El exorcista: creyentes), con cinco nominaciones. Dirigida por David Gordon Green, el filme no logró atrapar al público ni a la crítica, ni al traer de vuelta a la franquicia a las actrices Linda Blair y Ellen Burstyn, protagonistas de la original de 1973.

Junto a este filme está otro de terror, Winnie the Pooh: Blood and Honey (Winnie the Pooh: sangre y miel), también con cinco candidaturas. Mientras que dos historias de superhéroes, Shazam! Fury of the Gods y Ant Man & The Wasp: Quantumania, se llevaron cuatro.

Los llamados anti Oscar, que se realizarán el 9 de marzo, son elegidos por un grupo de más de mil votantes que incluyen críticos de cine, cinéfilos y periodistas de 49 estados de EU y dos docenas de países extranjeros.