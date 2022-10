Sadie y Sunny, las hijas de Adam Sandler que ya cobran miles de dólares por película

Así como ocurre con muchas estrellas de Hollywood, las hijas de Adam Sandler, Sadie y Sunny, también se han inclinado por el mundo de la actuación, ya que pese a su corta edad ya debutaron dentro de la industria del cine y, nada más y nada menos, que a lado de su padre, por lo que también han comenzado a ser remuneradas por su trabajo, pero ¿Cuánto podrían estar ganando? Aquí te lo contamos.

Las producciones en las que participa Adam Sandler suelen ser una garantía y, aunque muchas veces, la crítica cinematográfica acaba por completo con las películas del actor, el buen recibimiento del público y la venta de boletos en taquilla están casi siempre garantizados.

Ahora, a esta fórmula se le sumará una cinta en la que la historia no se centrará sólo en la vida del actor, sino también en la de su familia, pues en “You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah” participarán su esposa Jackie Sandler y sus dos hijas, Sadie y Sunny, de 16 años y 13 años, respectivamente.

La película, que será lanzada directamente a Netflix, está inspirada en la novela homónima de Fiona Rosenbloom. Pero en esta ocasión, basándonos en la trama de la obra publicada a principios de los 2000, Sandler no sería el actor que daría vida al papel principal, pues la trama cuenta la historia de Stacey Friedman, una adolescente que está a punto de celebrar su bat mitzvah, momento que una persona joven adopta las mismas responsabilidades que una persona adulta dentro de la cultura judía.

Por este motivo, todo pareciera indicar que será Sadie o Sunny quien interpreten a la protagonista de la cinta, pero son meras especulaciones, ya que la producción no ha indicado quién interpretará a qué personaje dentro de la cinta, lo que sí sabemos es que, como ocurre habitualmente en las películas de Sandler, aparecerán varias actrices y actores que ha trabajado con el comediante en ocasiones previas.

Por ejemplo, Idina Menzel, actriz que dio vida a la esposa de Sandler en “Diamantes en bruto”, Luis Guzmán de “Embriagado de amor” e Ido Mosseri de "No te metas con Zohan”, por mencionar algunas figuras del elenco.

Aunque, en este momento, es poco lo que Netflix ha adelantado acerca de los pormenores de “You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah”, hay otros detalles de la preproducción que se han revelado, tales como el trato que han recibido las hermanas Sandler, el cual aseguran es equivalente a la de las otras actriz y los otros actores con los que comparten el set.

De acuerdo con una publicación de “TMZ”, Sadie y Sunny firmaron un contrato de 65 mil dólares por su participación en el filme. Aunado a la remuneración monetaria, las jóvenes cuentan con otros beneficios tales como acceder a un alojamiento de primera clase cuando las locaciones donde tengan que filmar estén ubicadas a 50 millas de su casa, por lo que podrán hospedarse en habitaciones de hotel de lujo.

Otros de los beneficios de los cuales han sido acreedoras es a un tráiler propio en el cual permanecer durante los descansos de la filmación, boletos de avión en primera clase, servicio de automóvil y 60 dólares diarios para viáticos.

Pero esto no lo es todo, pues aunque la película aún no se estrena, Netflix ya tiene contemplada la producción de una segunda parte de la cinta, por lo que el patrimonio de las hermanas Sandler podría ir en aumento.

(Con información de "Variety" y "TMZ")

