Sacan a la luz El instante decisivo

Durante 43 años, la organización terrorista ETA cometió decenas de asesinatos en España bajo una motivación socialista. Los disturbios, los secuestros y los asesinatos fueron parte de la historia de 1958 al 2018, cuando se disolvió. Sin embargo, una encuesta realizada por la consultora de investigación social GAD3 reveló este lunes que 20% de los españoles cree que la ETA sigue activa.

La motivación por dar a conocer este hecho histórico y el momento cumbre en el que la misma sociedad obligó a ETA a disolverse, fue lo que inspiró a la directora Teresa Latorre y la productora Luz Aldama a rodar El instante decisivo, disponible a través de la plataforma Atresmedia TV.

El documental detalla el detrás de los 12 días que hicieron que desde su origen, el País Vasco, el poder de la acción colectiva, hiciera cambiar las cosas.

“Usamos un doble lenguaje a la hora de trabajar, digamos que con la ficción hemos ilustrado todo lo que las cámaras no grabaron y con el archivo documental todo aquello que las cámaras pudieron mostrar en su momento”, detalló la productora Luz Aldama en entrevista.

La historia parte del momento en el que la Guardia Civil libera en 1997 al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y nueve días después enfrenta el secuestro al concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Además de testimonios, se exponen imágenes inéditas y documentos que antes no fueron expuestos.

“Hay imágenes que durante 23 años no se revelaron y que han permanecido embargadas porque en su momento el juez prefirió que no se hicieran públicas para que no afectaran el proceso judicial, ahora, una vez que ETA ha desaparecido, podemos revelarlas”.

Actualmente los responsables exmiembros de ETA están encarcelados y con este proyecto esperan redescubrir detalles de un hecho de memoria colectiva e informar a las nuevas generaciones.