Sabo Romo, a punto de recibir millonaria suma de su agresor

Hace dos años Sabo Romo pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, la agresión física que sufrió y que le causó desprendimiento de retina. Aunque el responsable ya se encuentra tras las rejas, la familia de éste podría darle dos millones de pesos al de bajista de Caifanes como reparación de daños, lo que pondría punto final a este terrible incidente

Mario Castañeda ya es super sayayín al máximo en el doblaje

Dicen que cae más pronto un hablador que un cojo, pero a Mario Castañeda, actor de doblaje que presta su voz a Goku, de Dragon Ball Z, le costó más de dos décadas entenderlo. Cuando conoció que la voz original del personaje tenía 60 años, no podía imaginarse a alguien de esa edad trabajando con el autor del kame hame ha. La semana pasada él cumplió seis décadas de vida y sigue siendo quien da sus cuerdas vocales al superhéroe japonés. Y está feliz como desde el primer día que lo hizo.

María León hace pausa de los escenarios unos tres años

María León se ha consolidado como una estrella del teatro musical en México, ya que en los últimos años ha sorprendido con su actuación en montajes como “Chicago”, “Hoy no me puedo levantar” y “Jesucristo Superestrella”, actividad que la ha mantenido ocupada al menos los últimos tres años, por eso ahora prefiere hacer una pausa y enfocarse en su carrera como cantante. “He tenido invitaciones hermosas que he tenido que pasar para después, porque este ha sido un año que le he querido dedicar a mi disco (“Alquimia”), estoy sacando el octavo sencillo que es “Prohibido amarnos”, que es con María José y va dedicado al amor libre”.