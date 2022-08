Rubí llega a la final con ¿novio? en “La Academia”

Rubí se ha relacionado muy bien con sus compañeros dentro de la casa de “La Academia”, tanto así que incluso dijo que Nelson era su novio, tal vez lo dijo jugando pero aun así en muchas ocasiones se han visto muy cercanos, hasta él a veces le llama como “amor mío”. Recientemente, mientras que ambos platicaban sobre los temas que cantarían en la semifinal, los interrumpió Cesia, a lo que Rubí respondió con “discúlpame, pero ya sé que vienes a quitarme a mi novio”, mientras que inesperadamente la situación se puso candente porque la hondureña le respondió a la potosina: “también quiero estar contigo, de hecho, él sólo fue un pasatiempo para llegar a ti”.

A Jimena Gállego la apoya hasta la esposa de su ex



La conductora Jimena Gállego, presentadora del programa “Cuéntamelo ya” y quien condujo hasta ayer junto a Hector Sandarti la segunda temporada de “La casa de los famosos”, solía poner pausa a su vida personal durante la realización del programa por la exigencia que implica, pero en esas situaciones, entra su exesposo al quite para cuidar a sus hijas y no sólo eso, confiesa que también tiene el apoyo de la actual pareja de su ex. “Mi exesposo me aliviana en muchas cosas, en llevar a mis hijas al dentista, hasta la esposa del papá, porque me apoya mucho con ellas, no sabes cuánto le agradezco, es un trabajo familiar para que la vida personal pueda seguir funcionando mientras estoy inmersa en ‘La casa de los famosos’”, comparte.

Ya piensan en más spin-off de “Una familia de Diez”

Tan bien le fue en su estreno a la nueva serie protagonizada por Gaby (Daniela Luján) y Plutarco (Ricardo Margalef), llamada “¿Tú crees?”, que los productores: Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, nos cuentan, ya piensan en qué otras series podrían derivarse de “Una familia de Diez”, como esta, que logró una audiencia de 1.7 millones de personas, convirtiéndola así en la más vista en transmisión dominical, de acuerdo con datos de Ibope. Esta nueva serie es un spin off que nos muestra la historia de esta pareja que deja el departamento donde vivieron muchos años con su familia los López y decide independizarse.

