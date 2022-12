Rubí Ibarra, exintegrante de "La Academia", firma con Sony Music

La quinceañera más famosa de México Rubí Ibarra empezará el 2023 con el pie derecho ya que le dará continuidad a su carrera musical tras haber participado en el programa “La Academia”.

Luego de que en este reality de TV Azteca se dio cuenta que tenía bastantes fans que la apoyaron en todos los conciertos, la joven potosina aceptó la invitación de Sony Music de firmar contrato con esta empresa que le prometió lanzar tres materiales discográficos, uno de ellos integrado por canciones de covers y los otros dos con piezas inéditas.

Fue la mañana de este miércoles cuando la influencer firmó contrato con Sony Music en sus oficinas ubicadas en Polanco y prometió que en los primeros días de enero tendrá una convivencia con sus fans para regresarle todo el cariño que les dan.

“No gané en ‘La Academia’, pero gané en la vida, le agradezco a la disquera por confiar en mí y prometo seguirme preparando para darle al público lo mejor de mí”, explicó Ibarra en entrevista con EL UNIVERSAL.

Tras su integración a la disquera, Rubí anunció que tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan en donde cantará algunos de los temas que interpretó en “La Academia” e invitará a Cesia, Andresse y a Mar Rendón, finalistas de este reality.

“Ellos serán mis invitados especiales en mi concierto en el Metropólitan, la verdad no les tengo envidia de que ellos tuvieran una gira de medios y yo no, tuvieron su momento de éxito, pero ahora me toca a mí despuntar y seguir brillando”, comentó la joven.

El concierto de Rubí

Este concierto está planeado que se lleve a cabo el 16 de abril por lo que apenas el lunes comenzará con toda la promoción de este show, en donde además ya estará a la venta su primer disco compacto con 20 temas.

Tanto le ha gustado estar en la farándula y compartir su vida en sus historias de instagram que incluso tiene pensado plasmar parte de su día a día en un documental en donde buscará que el público conozca más de su crecimiento que ha tenido como artista.

“Soy Rubí Ibarra, la próxima reina del pop en México, pero ojalá todo esto sea cierto pero no firmé contrato con Sony, ni tendré concierto en el Metropólitan porque hoy es 28 de diciembre, Día de los inocentes, así que inocente palomita si te dejaste engañar”.

