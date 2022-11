Rosalía se acelera en el Latin Grammy

Nadie detiene a Rosalía, quien con su Motomami rebasó a anoche en Las Vegas al favorito Bad Bunny en la categoría principal Álbum del Año.

El disco de la cantante catalana, lanzado apenas en marzo pasado, ya recogió también a su paso el premio Billboard y ahora pelea por el Grammy que se entregará en febrero próximo.

“Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero tiré pa’ lante, y el que me ha dado más alegría”, dijo al recibir el gramófono entre los aplausos del público.

“Gracias por apoyar mi música siempre, aunque siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración, a mi país por seguir dándome cariño por no dejarme caer, a mi familia, a Dios, y al amor de mi vida”, expresó.

En la edición 23 de los premios de la Academia Latina de la Grabación, que se realizó la noche de este jueves en Las Vegas, Rosalía ganó también las categorías de Álbum de música alternativa, Diseño de empaque e Ingeniería de grabación para un álbum.

Sin embargo, en una noche en la que en las presentaciones en vivo reinó el reggaetón y el urbano de la mano de artistas como Karol G y Anitta, fue el cantautor uruguayo Jorge Drexler quien más reconocimientos recibió.



Christian Nodal ganó Álbum de música ranchera/mariachi.



Desde antes de iniciada la ceremonia, Drexler dominó el panorama; en la entrega que se hizo fuera del aire el músico ya había recibido reconocimientos por sus colaboraciones con artistas como Marisa Monte, que con “Vento Sardo” ganó Canción en lengua portuguesa.

El uruguayo cerró la noche con siete incluyendo Canción del año, gracias a su colaboración con C. Tangana en “Tocarte”.



Por su trayectoriaartística,Marco AntonioSolís fue nombradoen los Grammy con esta distinción.

“Dedico este premio a todos los que hacen música urbana en español; el lenguaje en español ha llegado a lugares donde no habíamos llegado nunca, gracias a todo el panorama de la música urbana... lo que está pasando con la música en español no tiene un precedente histórico”.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se premió al Mejor nuevo artista y, aunque hubo un empate entre la mexicana Silvana Estrada y la cubana Ángela Alvarez, esta última con 95 años de edad regaló un discurso memorable.

“Me gustaría agradecer a la academia, y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento... quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar, y también a quienes no han realizado sus sueños, aunque la vida es difícil nunca es tarde”, compartió Ángela.



Ángela Álvarez, de 95 años,ganó como Nueva artista

Fiesta musical

Entre los shows en vivo destacó el de Marco Antonio Solís, quien fue nombrado Persona del año y no sólo canto en solitario sino también acompañado de su grupo Los Bukis.

Rauw Alejandro —quien pese a tener ocho nominaciones, no pudo llevarse ninguna a su casa— llenó la pista de reggaetón y después cedió el micrófono a su compatriota, el boricua Nicky Jam.

La música regional fue otro de los géneros que se equipararon al reggaetón y se hizo presente, primero gracias a Ángela Aguilar, quien cantó el tema “En realidad”, compuesto por Ana Barbara.

En un dueto inesperado, Christina Aguilera dio cuenta de su versatilidad junto al cantautor Christian Nodal mientras que, ya en un estilo más pop, Sebastián Yatra cantó a la par de John Legend.

Sin embargo, Rosalía trajo nuevamente el foco a la música urbana, cantando con unos grandes lentes oscuros y un traje completo de piel uno de sus éxitos del año “Despechá” junto a más de 20 bailarines.



Jorge Drexler fue el máximo ganador con siete premios.



Jorge Drexler cumplió el sueño de subir al escenario del Latin Grammy junto a Elvis Costello y Anitta, con “Envolver”, sacó sus mejores pasos de “twerk”.

El gran ausente fue el conejo malo, que de 10 nominaciones se llevó cinco, incluyendo Álbum de música urbana. El rock logró presencia con Fito Páez, que se llevó tres premios.

OTROS GANADORES

Sebastián Yatra. Álbum vocal pop

Marc Anthony.Álbum de salsa

Los Tigres del Norte.Álbum de música norteña.

Carlos Vives. Ábum tropical contempo-ráneo

Chiquis Rivera. Álbum de música banda

Bad Bunny. Fusión/ interpretación urbana