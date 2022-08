Rosalía fue la Jolette española: Así le dijeron que "no" en un programa de talentos

Desde el lanzamiento de su éxito “Malamente” en 2018, Rosalía no ha cosechado más que éxitos y hoy, cuatro años más tarde, se ha convertido en una de las artistas de pop urbano más reconocidas, pero no siempre fue así. Cuando tenía 16 años, la cantante española buscó su primera oportunidad en un programa de talentos donde fue rechazada: "Tienes mucho potencial, pero aún no sabes sacarlo", le dijo uno de los jueces.

Tuvo que pasar una década para que Rosalía fuera reconocida en el mundo de la música, pero detrás de la fama que hoy la acompaña hay una larga historia. Cuando la originaria de Barcelona era apenas una adolescente, ya tenía claro que quería dedicarse a la música. Era el 2008 y Telecinco, la cadena de televisión española, lanzó un nuevo show de talentos, llamado “Tú sí que vales”.

Lee también: Pepe Aguilar rompe el silencio sobre la relación de su hija Ángela y Gussy Lau: “Sí me dolió”

El programa, transmitido en horario estelar, consistía en una serie de presentaciones de aficionados que buscaban demostrar su talento en el canto, baile, imitaciones y la comedia. Las y los concursantes se presentaban frente a un jurado de cuatro expertos que evaluaban el desempeño que cada una y uno de ellos y elegía a quienes pasaban a la ronda final; el veredicto de quién ganaría la competencia, quedaba en manos del público.

Fue en este programa donde Rosalía probó suerte cuando apenas tenía 16 años. En su aparición, la cantante interpretó “Como en un mar eterno”, una balada española, sin embargo, su desempeñó no satisfizo al jurado que consideró que no había sido la canción adecuada para explotar su talento. Luego de escuchar la crítica de las y los jueces, Rosalía comenzó a cantar a capela “No one” de Alicia Keys, haciéndose merecedora de un estruendoso aplauso y del pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, su participación en el show no duró mucho, ya que luego de pasar a la semifinal, la interpretación de un tema en inglés (Leave de Jojo) de Rosalía no convenció: "Tienes mucho potencial, pero aún no sabes sacarlo", dijo uno de los jueces. La cantante, aunque se mostró en desacuerdo, fue respetuosa y aceptó el veredicto. “No pasa nada, yo vengo aquí a recibir las críticas y a aprender de profesionales como vosotros”.



Noemí Galera, directora de casting de este show, fue cuestionada (en 2018) acerca de qué opinión le merecía que, en aquella época, no supieron detectar el potencial de Rosalía que, 10 años más tarde, con el tour de su más reciente álbum, “Motomami”, agota las entradas de sus conciertos y ha sido invitada a colaborar con músicas y músicos de talla internacional como Billie Ellish, The Weekend y Bad Bunny.

La experta en música bromeó al respecto: "Esto no me puede estar pasando a mí". Galera también reconoció que la cantante tenía muchas ganas, pero se trataba de una joven de 16 años que tenía que vivir mucho más y prepararse profesionalmente para llegar hasta ahora donde está.

Lee también: Hija de Olivia Newton-John habla sobre la partida de su madre: "Ahora está libre y sin dolor"

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc