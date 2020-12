Roger Waters invita a venezolanos a salir a votar y lo critican en redes

El músico Roger Waters, recordado por ser uno de los integrantes y fundador del grupo Pink Floyd, invitó al público venezolano a votar en las elecciones que en ese país se realizan este domingo.



Sin embargo, el mensaje que el rockero publicó en su cuenta de Twitter ha recibido críticas al ser señalado por apoyar el gobierno de Nicolás Maduro.

"Buenos días, Venezuela. Es 6 de diciembre, obviamente. Vayan por ello, vayan a votar, este es un mensaje de mi parte y de mi perro para la gente de Venezuela", dice Waters en un video.

"Estamos con ustedes, hermanos y hermanas, estamos con ustedes", finaliza.

Este domingo en Venezuela se elige la nueva Asamblea Nacional que en el plano internacional, países como Estados Unidos y hasta la Unión Europea han dicho que no reconocerán; las elecciones además han sido apoyadas por quienes defienden el régimen autoritario de Nicolás Maduro.

En el caso de Waters anteriormente se ha pronunciado sobre el tema. El año pasado señaló que en el país se vivía una verdadera democracia e invitó a hacer una manifestación como una forma de protesta contra Donald Trump quien había dicho que podría enviar militares a ese país.

Entre los comentarios que ha recibido el músico le han dicho que si visita el país latinoamericano no lleve a su perro pues seguramente se lo comerían, esto haciendo referencia a la crisis que vive el país a causa de la inflación que ha llevado a que la comida alcance precios estratosféricos.

