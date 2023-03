Roger González no tiene prisa por volver a la tv

Por primera vez en su vida, Roger González se dio una pausa en la televisión para enfocarse en sus proyectos como empresario en Europa y despejar su mente, luego de su reciente salida del matutino Venga la alegría en TV Azteca.

“Ahorita estoy disfrutando mucho este tiempo que jamás tuve en mi vida, desde los 11 años que empezaba a trabajar no he parado jamás en los medios de comunicación. He estado al mismo tiempo en radio, teatro, haciendo locución, doblaje, todo y nunca me había dado la oportunidad de tener más días libres, estoy en la mejor etapa de mi vida”.

Si bien sigue trabajando haciendo radio en vivo y en la planeación de la estrategia del lanzamiento de un nuevo servicio de telefonía móvil, nunca se había dado tanto tiempo de estar tan lejos de su familia y de su país.

“No tengo una fecha específica en la que voy a regresar, no tengo prisa de regresar a la tv, pues sé que me va a acompañar durante toda mi vida”.

Afirmó que no quiere estar en un proyecto sólo por estar en la pantalla sino en alguno que le llame la atención, que le apasione hacer, sobre todo que tenga que ver con el público, pues en la radio tiene mucha interacción con la gente y es algo que extraña hacer en la televisión.

Una de sus metas es conducir un programa de concursos, en específico un reality, sería algo que le apasionaría mucho, dijo desde París.

Cuando estuvo en Venga la alegría, en la tarde hizo el programa Todos quieren fama, un reality musical, donde sintió una adrenalina especial, pues un plus es que no estaba guionado, lo cual considera que impulsa al artista para crecer.

Con la revista matutina de Azteca quedó en buenos términos, dijo, y su salida era algo que quería hacer, así que aprovecharon el cambio de productor con la llegada de Maru Silva para despedirse.