“Roco” pide unión y niega demanda a la Maldita Vecindad

La disputa entre el grupo Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio y Jessica Franco, viuda de Eulalio Cervantes, mejor conocido como “Sax”, sigue.



Cervantes recibió su apodo luego de alcanzar éxito como integrante de la banda de rock y ska en la que durante más de 30 años tocó el saxofón hasta el día de su muerte, el 14 de marzo de 2021, debido a complicaciones de Covid-19.



Un año después, Jessica, quien además de haber sido su esposa también fue su mánager, anunció públicamente que denunció a la banda por el delito de abuso de confianza, ya que no le pagaron a su esposo el total de las regalías correspondientes durante más de nueve discos que produjeron juntos.

En entrevista con Rolando Ortega “Roco”, vocalista y líder de la banda, negó que exista tal demanda y pidió a los fans de la agrupación creada en 1985 que no se dejen llevar por un conflicto familiar que genera desunión.



“No existe una demanda porque no hay ningún hecho que diera pie a algún tipo de acción legal”, afirmó Rolando Ortega. “Es muy triste como familia que otro miembro esté hablando a un año de muerto de un ser humano cuando ese ser nunca expresó esa versión de los hechos”, agregó Roco.



La viuda del músico afirmó en una entrevista para un programa de televisión que, cuando Eulalio estaba vivo, él mismo comenzó los trámites de su propia marca, como respaldo ante una serie de inconsistencias legales que comenzaron a surgir luego de que en 2018 él sufriera una caída que le dejó complicaciones de salud.



En el registro de marca del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), EL UNIVERSAL pudo constatar que Eulalio Cervantes a través de su mánager, solicitó el registro de marca de nombre “Sax” en diciembre de 2019 bajo la clase de “servicio de entretenimiento a través de un artista”.



La banda considera que esto no es algo que los detenga.



“Lo que a nosotros nos ha llegado continuamente es un requerimiento de que ‘Sax’ es una marca registrada que no podemos usar ni mencionar, pronto vamos a hacer un comunicado al respecto, por respeto, y por ese mismo respeto es que también nosotros le podemos decir como siempre le decíamos: ‘Lalo’, ‘Marciano’ o ‘La bruja’, tenemos 20 mil formas de llamarlo”, señaló Roco.



“Pero sí nos parece que él no estaría nada contento de que su nombre y su imagen sea una marca registrada y qué bueno que lo sea, pero que eso sea aparte de todo lo que hemos creado juntos; a nosotros mismos nos ha hecho sentir presión de no incluirlo en un buen de cosas que nos gustaría”, señaló “Roco”.



Franco sigue legado de su esposo

Esta editorial contactó a Jessica Franco, quien prefirió no hacer declaraciones al respecto y dejarlo en manos de los expertos legales, hasta que el asunto encuentre su cauce.



“En cuestión de eso, yo se lo dejo a los abogados”, dijo.



Junto a los dos hijos de “Sax”, Natasha y Andry, la pareja del músico creó la banda Malditos de corazón, que incluye a tres integrantes de la primera alineación de la Maldita Vecindad: Adrián Navarro Maycote, Arturo Reyes Hagen y José Luis Paredes Pacho, con quienes pretende extender el legado de su fallecido esposo.



“Ahorita seguimos grabando el primer disco”, detalló Franco.



El 22 de septiembre de 2021 Jessica solicitó una sucesión testamentaria que ya ha sido aprobada en favor de ella y los hijos de Sax, quienes son menores de edad, como herederos únicos y universales. En el contenido testamentario se incluye el “trabajo musical, autoría, coautoría y participaciones de canciones, así como regalías generadas en todas las instancias y/o diferentes compañías como Sony Music y Universal Music”.



Jessica prefirió no responder ante el cuestionamiento de si la banda ya le entregó todas las cuentas pendientes que Sax solicitó a los integrantes por regalías, mientras que “Roco” indicó que, en una reunión previa que tuvieron con la viuda, le dijeron que esta solicitud no depende de ellos.



“Realmente esto es un problema familiar que no tiene ningún fundamento jurídico. Nosotros no podemos detener regalías, todo eso se cobra en las mismas instituciones como ya le explicamos a ella. O sea, realmente no hay un hecho fundamental sino que son pura distorsión de lo que verdaderamente se ha estado viviendo y nosotros por respeto no habíamos ni siquiera tocado el tema”, dijo Ortega.



Franco argumentó en el pasado que, después de pagar los servicios médicos, la banda, en representación de Rolando, buscó que Sax firmara un acuerdo en el que para regresar a tocar con ellos tendría que pagar poco a poco la deuda por las atenciones de salud que se le brindaron, fue entonces que Jessica y Sax buscaron obtener las cuentas de las regalías correspondientes a los años que compartieron.

Conflicto familiar

Durante el concierto de Maldita Vecindad en el pasado Vive Latino en marzo, que marcó el regreso de la banda a los escenarios tras la pandemia, Gus Cervantes, sobrino de “Sax”, tocó junto a los otros tres integrantes “Roco”, el guitarrista Enrique Montes y el bajista Aldo Acuña. Hecho por el que Jessica señaló a Gus de desleal, de no haberse presentado al funeral de su tío, ni ser cercano a él, pero la agrupación destaca lo contrario:



“Si todos queremos honrar su legado entonces, ¿por qué hay que menospreciar a otro y por qué hay que atacar a otros? Sobre todo él, personalmente la relación que tuve con ‘Sax’ es totalmente la de un hermano, entonces es muy doloroso ver que esto se manifieste de esa forma y ahí es donde hablamos sobre honrar ese legado, que él indiscutiblemente siempre estará feliz de esto que creamos juntos, de que suene la música, que siga tocando, de que esté su sobrino tocando a veces con nosotros. Todo eso yo digo que su espíritu lo agradece”, expresó el vocalista.