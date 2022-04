Rocío Sánchez Azuara dice que Imagen no le dio la oportunidad

Rocío Sánchez Azuara celebró el estreno de "Acércate a Rocío", en Azteca, el próximo 25 de abril, formato que escribió con su hija Daniela, quien falleció en 2019.

Durante la presentación, la conductora dijo que este importante momento va dedicado a ella, a su hija.

“Este proyecto está dedicado a mi hija y a mi madre, pocos saben que mi mamá se fue un año después que mi hija, entonces, 2019 me pegó duro, tuve dos pérdidas muy importantes: mi hermana, que era Christian Bach, y en septiembre Daniela, mi hija. En 2020 mi mamá”, recordó durante la presentación en Azteca Ajusco, acompañada de directivos del canal.

"Acércate a Rocío" será un talkshow producido por Andrés Tovar y por ella, lo que le permitirá tener más control sobre su contenido.

“Hay de estilos a estilos, hay formatos que como profesional tienes que hacer y hay formatos como 'Acércate a Rocío' que me enorgullezco de hacer porque es un programa que escribí junto con mi hija cuando estaba en la etapa final de su vida. El propósito es sumar, concientizar, ayudar, hermanar” dijo Sánchez Azuara.

Tras su salida de Imagen Televisión, esta televisora contrató a Laura Bozzo, y la opinión de Rocío sobre eso fue la siguiente.

“Cada quien tiene que estar donde tiene que estar. No puedo hablar de una empresa que no es que me dio la oportunidad, porque la oportunidad la busqué yo. Me tardé seis meses en negociar con ellos porque no creían que pudiera hacer el proyecto sin violencia”, recordó.

En cuanto a la partida de su hija, refirió que es un dolor del que no se repone nadie.

“No se recupera uno nunca, se vive todos los días con eso. Mi hija está más cerca que nunca de lo que estaba antes, y mira que estaba bastante cerca, mi hija trascendió a un mejor lugar y yo no puedo ser egoísta como madre, de pensarla mal porque no es así, ella está muy bien, está mucho mejor de lo que estaba ya al final de lo que llamamos vida, y ¿cómo lo vivo?, paso a paso, día a día, como viven muchas personas que tienen este tipo de duelos, mi oxígeno son ustedes”, comentó.

"Acércate a Rocío" se estrenará el lunes 25 de abril a las 18 hrs. por Azteca UNO.



mafa