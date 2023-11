Roberto Palazuelos deja el "Hotel VIP" por incursionar en la política

La primera temporada del “Hotel VIP” llegó a su final, revelando así el nombre del gran ganador: Jawy Méndez. Después de varios días sometido a duras pruebas, el influencer se hizo acreedor a un premio de un millón y medio de pesos y la corona del vencedor.

Aunque la emisión terminó hace apenas unos días, su anfitrión, Roberto Palazuelos, adelantó que ya se trabaja en una segunda temporada; sin embargo él ya no formará parte del proyecto pues iniciará una nueva etapa de su carrera, ahora dentro de la política.

El llamado "Diamante negro" confesó a EL UNIVERSAL que se inscribirá como aspirante a candidato de un puesto federal, por lo que desaparecerá de la televisión durante un tiempo: “Yo estoy a punto de inscribirme a un puesto de elección popular y ya no puedo, por determinado tiempo, estar en la tele, ni dedicarle tiempo a eso. No puedo decir exactamente a qué voy, pero es federal y me voy a inscribir muy próximamente”, dijo.

Pero antes de abandonar el programa, reflexionó sobre algunos errores que tuvo la producción y que pudieron haber frenado el éxito de la emisión.

Cuando arrancó este programa, el 15 de agosto, se quedó en el horario que tenía “La casa de los famosos”, razón por la que hubo muchas comparaciones. Posteriormente fueron trasladados al de las 22:00 horas, y fue entonces cuando empezó a levantar: “Yo pienso que debimos haber entrado a ese horario desde el principio, la empresa hizo pruebas y nos puso al principio en uno que no jalaba bien (20:00 horas), así que tuvo un arranque tropezado”, explicó.

Otro aspecto que falló, según el empresario, fue el abuso del foro de televisión, además de que el programa ya está grabado, lo que puede cambiar la precepción del público.

“(El foro) le quitó el ritmo al programa, el inicio fue tropezado, experimentaron con un horario que no debieron haber experimentado. Es grabado y el programa en vivo sí acapara más gente, pero también es mucho más complicado hacerlo y mucho más caro, porque son diferentes conceptos de las televisoras”, destacó.

