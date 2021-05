"Rimar no es el néctar de las canciones": Joss

La vida de Joss Favela ha cambiado mucho en los últimos meses, sobre todo después de pasar en carne propia por la enfermedad del Covid-19.

Ya bien de salud, el intérprete de regional mexicano está en promoción de su nuevo álbum Llegando al rancho, que es el tercero en su carrera.

“Fue una montaña rusa de emociones, de sentimientos, hubo momentos donde no escribía, donde escribía mucho, cuando me puse a hacer el disco, que le dediqué completamente a cosas que me gustaban como los caballos y creo que cada quien cuenta cómo le fue en la feria”, comentó en conferencia de prensa.

“A mí se puede decir que me fue muy bien porque a todos en mi familia nos dio el Covid pero todos gracias a Dios estuvimos bien. Mis padres, a pesar de no ser unos chamaquitos (ya tienen 70 años), están bien”.

El cantante de 30 años, conocido por escribir canciones para exponentes del género como Banda los Recoditos, Julión Álvarez y La Arrolladora banda el Limón, comparte también de dónde parten sus temas, pues algunos son para corazones rotos como “Tu adiós como tequila”.

“Casi siempre escribo canciones que me pasan por la idea de que rimar no me parece que sea el verdadero néctar de las canciones, creo que hay ese sentimiento detrás que está escondido y ese es el que tiene que estar impreso en las rolas y, desde mi punto de vista, es que sea algo que hayas vivido”, comentó.

En ese sentido, Joss confesó que casi todo su nuevo álbum —que se compone de 13 canciones y que disfrutó hacerlo— está dedicado a una mujer.

El cantante y compositor recalcó lo que para él implica el género en el que se ha desenvuelto, pues considera que el regional mexicano es su vida.

“La música regional para mí siempre ha sido algo que me acompaña, algo que me gusta, y cuando me preguntan que por qué escogí ser cantante de regional pues es porque es lo que soy, no me veo cantando otra música, haciendo otra cosa”.

Su papá, agregó, toda la vida ha sido de botas y sombrero, al igual que él y que su abuelo.

“Vivimos donde mismo, hacemos las mismas cosas, nos dedicamos al ganado igualito, entonces siempre esta música (el regional) ha sido algo que me ha atraido mucho”.