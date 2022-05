Reyli Barba defiende al Tren Maya por esta razón

En marzo, un grupo de artistas se unieron en una campaña ecológica en la que se pronunciaron en contra del Tren Maya, que busca conectar cincos estados del sureste mexicano, preocupados por el impacto ambiental que la obra está generando, pero hay uno que ve el lado positivo: Reyli Barba, quien considera que este proyecto significa un progreso social importante.



“Creo que es una maravilla que este país se comunique como en Europa, a través de trenes y trenes lentos", dijo Barba en entrevista con EL UNIVERSAL.



El cantante de “Amor del bueno” fue nombrado embajador de su tierra, en Chiapas, donde el tren tendría un punto de partida, por lo que dijo que por el momento no se sumaría a la iniciativa "Sélvame del tren", a la que pertenecen otros colegas, porque prefiere estar más informado sobre las implicaciones.

Leer más: Tecate Emblema: Morat enciende el escenario en el segundo día del festival



“Necesito estar en el terreno de juego para conocer las verdades, no puedo hablar de lo que no veo, no puedo hablar de quien no conozco. Ojalá todo el país lo tuviera de vuelta (el tren), porque en un tiempo, así fue”, recordó Barba.



Durante el Porfiriato, México tuvo su propia red de transporte ferroviario que hasta 1910, la cual reunía 15 mil 360 millas de ferrovía en servicio que conectaban al Golfo de México con Veracruz. Posteriormente, los servicios de pasajeros se limitaron a una serie de trenes turísticos hasta que Ferrocarriles Nacionales de México suspendió el servicio, etapa que terminó con la privatización del transporte ferroviario en 1995.



También lo apoyan

Otros famosos como la actriz Siouzana Melikián también se han manifestado a favor del proyecto, siempre y cuando tenga un estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).



“Que escuche a los científicos, a las comunidades, que no estamos en contra del tren, queremos que se haga bien”, dijo la actriz en entrevista con este medio.

Leer más: Paulina Goto denuncia que se sintió amenazada en un Uber: "Estoy bien pero estoy muy asustada"



¿Cómo funciona el tren en Europa?



Tal y como señala el cantante mexicano, en el continente europeo hay todo un sistema de transporte ferroviario que conecta incluso de forma internacional países como Alemania, Noruega y Francia; este último tiene la segunda empresa ferroviaria más exitosa de Europa por transporte de viajeros, con 72 mil millones de viajeros por kilómetro y 30 mil kilómetros de líneas.



Cuando en Francia se diseñó esta red, inicialmente fue para el transporte de carbón de las minas, en 1823, nueve años después comenzó a operar como servicio de pasajeros. Aunque para aquella construcción no se tomaron consideraciones de impacto ambiental, hoy hay un tratado entre los 27 países de la Unión Europea que pretende reducir las consecuencias de este y otros medios de transporte.



Actualmente, el tren de pasajeros transfronterizo es responsable del 27% de las emisiones de gases totales de efecto invernadero en Europa. Por eso, con el Pacto verde europeo pretenden que, a partir de 2026, el transporte por carretera esté cubierto por el comercio de derechos de emisión, poniendo un precio a la contaminación y estimulando un uso más limpio de combustible. Es decir, que el tren tendría que pagar por el carbono que produzca.



En México, el proyecto del Tren Maya pretende, además de aumentar el turismo, incrementar el volumen de carga de combustibles y materiales, así como hacer más eficiente el transporte de pasajeros, pesquerías y derivados del petróleo; disminuir los contaminantes al bajar el número de camiones de carga.



Pero de acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde varios investigadores hicieron el documento “Observaciones a la manifestación del impacto ambiental- Tren Maya”, las emisiones del Tren Maya tendrían de 431 millones de kilos de dióxido de carbono anuales, equivalentes a lo que generan más de 139 mil autos Sedan.