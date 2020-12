Para Reyli Barba este tiempo de pausa en la industria del espectáculo, por la pandemia, ha sido para trabajar más que nunca. El cantante comenta que grabado más de 100 tracks para que, cuando todo mejore regrese con todo a la escena musical.

“Desde que salió la noticia del confinamiento la pasé con mi hijo, con la gente más cercana, colaboradores de las giras, en todo, toda la familia mayor que hace lo posible porque sucedan las cosas. Este tiempo nos permitió mucha organización, hacer un trabajo de logística cuidadoso, relajado. Fueron más de 100 tracks grabados en este tiempo, muchas canciones inéditas y lo más importante es que seguimos produciendo, creando y trabajando, para poder entonces, cuando llegue el momento, tener muchas cosas por compartirle al mundo”, comenta a EL UNIVERSAL.

El intérprete de éxitos como “Amor del bueno”, “Desde que llegaste”, entre muchos más, señala que es un buen momento para aprender y rectificar los errores para que todos puedan ser mejores personas, antes de sentirse derrotados por la difícil situación que se vive.

“El Universo cada vez que pide detenerte yo creo que hay algo que estamos haciendo que podemos hacerlo mejor. No lo estamos haciendo mal, no hay que flagelarnos, pero de que lo podemos hacer mejor, eso es cierto, y yo siempre he crecido que, desde que medito y trabajo en mi interior, toda contención es valiosa. Nosotros en vez de tirarnos al piso, debemos elevar la mirada y nos ponernos a escudriñar en nosotros, quienes somos y en donde estamos en la vida y en los tiempos y aquí vamos haciendo lo que es nuestra misión”, expresa.

Además, el cantante celebra que por fin pudo construir su estudio, para seguir trabajando y preparase para el futuro, también apunta que desea a poyar al talento nuevo, permitiéndoles su uso para que realicen cosas creativas.

“Hemos construido un estudio. Hemos construido prácticamente la compañía Monster music, que estaba superando sus momentos desde hace 14 años. Incluso hemos inventado a colaborar a más personas, ha sido un tiempo en donde Dios me puso en el corazón que no hay que temer, que no hay que claudicar ni vencerse, para nada. Es un tiempo de dedicar la vida a nuestro oficio, porque los tiempos de abundancia llegarán. Esta carrera de la música es así, nosotros vamos y venimos, somos adoradores consultores de la música”, explica.

“Este confinamiento nos ha dejado mucha conciencia, grandes aprendizajes, conocer a nuevos artistas y definitivamente enriquecen el panorama musical de nuestro país, apoyarlos en todo sentido, a que usen el estudio, produzcan. A mí en lo particular me ha dejado cosas muy positivas interiormente, mentalmente, emocionalmente y por supuesto hemos tenido la tristeza de perder a muchos amigos, familia directa. En fin ha sido un año de muchos dolores, pero nosotros hemos trabajado con fe y fortaleza para que nuestro mundo cada día esté mucho mejor, estamos los humanos aprendiendo a vivir de otra manera”, concluyó.

Por el momento el cantante sigue promocionando su nuevo disco llamado “La Metamorfosis”, el cual fue nominado a “Mejor álbum vocal pop tradicional” en los premios Latin Grammys 2020.

fjb