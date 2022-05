Revelan video del arresto de Ezra Miller; no quería que le quitaran el anillo de The Flash

Se reveló el video de cuando el actor Ezra Miller fue arrestado en Hawái tras un altercado en un karaoke; fue acusado por acoso y por alterar el orden público después de que le arrebató el micrófono a una mujer que estaba cantando y se abalanzó sobre un hombre que estaba jugando dardos.

Miller se molestó cuando sonó la balada de Lady Gaga y Bradley Cooper “Shallow”, dijo el asistente del jefe de policía de Hawái Kenneth Quiocho.

Tras ese incidente, el actor conocido por interpretar a Flash en las películas de “Justice League” (“La Liga de la Justicia”) fue arrestado bajo sospecha de agresión.

Lee también: Arrestan de nuevo a Ezra Miller en Hawai; arroja silla en fiesta y golpea a mujer

Miller se enfureció después de que le pidieron que se retirara de una fiesta en una casa de la isla de Hawái y arrojó una silla, golpeando a una mujer en la frente, señala un comunicado del Departamento de Policía de Hawái.

La mujer rechazó ser atendida por una herida en la frente de poco más de un centímetro (media pulgada), dijo la policía.

Miller, quien fue descrito por la policía como un visitante de Vermont de 29 años, fue arrestado en la vía pública y liberado mientras tras pagar una multa de 500 dólares.



​​¿Qué revela el video?

En el clip se ve a las autoridades arrestando al actor mientras lo cuestionan sobre lo que pasó. El hombre al que supuestamente atacó alega que Miller le escupió. "No, él me agredió y empecé a grabar. Déjame que te enseñe el video. He sido agredido en este bar dos veces. Me grabo a mí mismo cuando soy agredido para NFTs y criptoarte", responde el actor a los agentes.

Miller se dirije al policía:

"Dime tu nombre y tu número de placa. ¿Estoy arrestado por desorden público? He sido agredido. Ese hombre del bar declaró ser nazi, lo tengo grabado y él me atacó. La novena enmienda me da el derecho de no ser ilegalmente perseguido por un crimen del que no soy culpable. Reclamo mis derechos de la cuarta enmienda a no ser registrado e incautado sin una causa probable que no podrás defender en un tribunal”, expreso, al tiempo que oide que no toquen su anillo de The Flash.

Se observa que mientras registran al actor, él insiste:

"Apelo a la cuarta enmienda. Eh, acabas de tocarme el pene. Por favor, no hagas eso. Soy transgénero y no binario, no quiero que me registre un hombre".

Las autoriadades le quitan su anillo provocando la reacción del actor:

"Por favor, no me lo quites, el anillo de The Flash significa mucho para mí. Tiene mucho valor".

Ezra Matthew Miller es un actor, músico, cantante y activista estadounidense. Su debut cinematográfico ocurrió en 2008 con su papel de Robert en Afterschool, mientras que su primer rol importante fue en el drama "We Need to Talk About Kevin" de 2011.

En 2016 interpretó a Flash, en la película de superhéroes basada en los personajes de DC Comics Batman v Superman: Dawn of Justice, y a Credence Barebone en el largometraje de género fantástico "Animales fantásticos y dónde encontrarlos".



The Flash star Ezra Miller is filmed being arrested in Hawaii after 'spitting in man's face during dart game' https://t.co/KyDachi8kU — Daily Mail US (@DailyMail) May 12, 2022



